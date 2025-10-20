Prima pagină » Diverse » (P) Autobuzele electrice din Ilfov au fost prezentate la Salonul Auto București 2025

Ioana Zafira
20 oct. 2025, 09:00
Primele zeci de autobuze electrice sunt deja pe traseu, în Ilfov. Mai mult, în autobaza de la Chitila au fost montate 43 de stații pentru reîncărcare.

 „Și este începutul. Suntem deschiși investițiilor, atât publice, cât și private”, spune șeful Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma

 Am participat la întâlnirea care a adus la aceeași masă reprezentanți ai mediului privat și public pentru noi idei și soluții pentru transportul sustenabil. 

Datele din ultimele 2 săptămâni arată că autobuzele sunt tot mai folosite de către cetățeni, iar rezultatele se vă deja: timp redus în trafic, fluidizarea circulației, mai ales la orele de vârf, pe traseul Chitila – București, Mogoșoaia – București și fără noxe, totul, sută la sută cu energie verde.

Acest proiect realizat pe bani europeni a fost posibil cu implicarea Primăriilor Chitila, Mogoșoaia, cu sprijinul Consiliului Județean Ilfov, dar și cu ajutorul Ministerului Mediului.

Îmi doresc să aplicăm în continuare pe PNRR și să aducem bani europeni în Ilfov”.

