(P) Campania de salubrizare prin colectare selectivă pune la dispoziţie ponturi pentru cetăţenii din sector

Ioana Zafira
24 feb. 2026, 13:13, Diverse
Vlad Popescu Piedone / Sursa foto: Facebook

Primăria Sectorului 5, prin Serviciul Salubrizare 5, derulează o campanie cu privire la maniera de colectare selectivă a deşeurilor de orice fel. 

Administraţia publică, prin compartimentul care are atribuţii în acest sens, pune la dispoziţie şi câteva ponturi  pentru o reciclare corectă, în funcţie de natura deşeului, şi pentru păstrarea unui mediu curat. Important este să se evite ambalajele din plastic, spune primarul Vlad Popescu Piedone.

Pentru neutralizarea mirosurilor neplăcute, se recomandă ca resturile aruncate să fie acoperite cu frunze sau cu hârtie.

