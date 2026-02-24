Te-ai jucat Tetris, jocul copilăriei? Ar trebui să se joace toată lumea, spune un studiu: Poate reduce traumele

Un studiu a scos la iveală rezultate inedite. Celebrul joc Tetris poate reduce amintirile intruzive ale traumelor, iar simptomele dispar după șase luni.

Jocul Tetris ţine creierul ocupat şi amintirile intruzive nu îşi mai pot găsi o cale de pătrundere, astfel se atenuează trauma, arată cel mai nou studiu realizat de The Lancet Psychiatry.

Traumele psihice, precum martor la o moarte neașteptată sau implicarea într-un episod violent, pot genera amintiri intruzive ce persistă zile, luni sau chiar ani, influențând negativ atât sănătatea mentală, cât și pe cea fizică a unei personae, relatează Paginademedia.

Psihologul Emily Holmes a explicat că diminuarea caracterului intruziv al acestor amintiri senzoriale, printr-o scurtă intervenție vizuală, îi ajută pe oameni să aibă mai puține imagini traumatice recurente.

Cercetătorii au constatat că metoda nu doar că reduce frecvența imaginilor intruzive, ci contribuie și la ameliorarea simptomelor generale ale tulburării de stres post-traumatic (PTSD).

Studiul s-a concentrat în mod special pe tratarea amintirilor intruzive asociate traumelor, considerate unul dintre simptomele centrale ale PTSD.

De asemenea, nivelurile de anxietate și depresie, precum și funcționarea generală a participanților, s-au îmbunătățit până în a patra săptămână, indiferent de severitatea simptomelor de PTSD raportate la începutul cercetării.

