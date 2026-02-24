De ce au început românii să fugă de oraș și care este destinația preferată de vacanță

August este luna plecărilor în concediu, iar litoralul rămâne destinația preferată a românilor. De la an la an, motivul vacanței se schimbă, tot mai mulți turiști pleacă pentru un restart necesar, nu numai pentru a se relaxa.

Luna august rămâne una de vârf pentru principala vacanță a românilor, iar plaja continuă să fie destinația favorită de relaxare. Asta în timp ce tot mai mulți călători spun că pleacă în concediu pentru „resetare mentală”, potrivit celor mai noi date despre comportamentul consumatorilor analizate de Revolut, citate de Libertatea.

Patru din zece români preferă destinațiile de litoral

Potrivit studiului, 27% dintre români își planifică principala călătorie de relaxare în luna august, urmată de iulie, indicată de 20% dintre respondenți. Per ansamblu, sezonul estival concentrează majoritatea deplasărilor.

60 la sută dintre toate călătoriile planificate au loc între lunile iunie și septembrie, confirmând preferința clară pentru vacanțele de vară, în ciuda contextului economic dificil și imprevizibil.

Reîmprospătarea mentală, principalul motiv al vacanței

Datele indică o schimbare în motivația călătoriilor, cu un accent tot mai pronunțat pe starea de bine și pe dorința de a evada din presiunile zilnice. Pentru 35% dintre turiști, principalul scop al vacanței îl reprezintă „reîncărcarea mentală”, adică nevoia de a se detașa de stresul profesional și de responsabilitățile cotidiene.

Recomandările autorului: