Care este singurul parizer sănătos din comerț, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic

24 feb. 2026, 16:19, Actualitate
La categoria cărnuri procesate, medicul specialist Mihaela Bilic susține că cele mai sănătoase mezeluri conțin condimente naturale și un procent cât mai mare de carne. Care este, de fap, singurul parizer sănătos care găsește în toate supermarketurile din România.

Majoritatea mezelurilor din comerț sunt procesate, ultra-procesate, însă există și categoria celor cu eticheta „curată”. Prin procese tehnologice complexe, mezelurile devin extrem de periculoase, având un conținut ridicat de calorii, grăsimi nesănătoase, zahăr, cantități mari de sare și valori nutriționale scăzute, publică Cancan

Pentru a rămâne în zona de siguranță din punct de vedere nutrițional, Mihaela Bilic a oferit câteva sfaturi și îndrumări pentru alegerea conștientă și corectă a parizerului, adesea prezent în meniul românilor, conform aaceleeiași surse.

Mihaela Bilic nu face referire la un anumit tip/marcă de parizer, ci la parizerul care îndeplinește anumite criterii. Nutriționistul pune accent pe lista de ingrediente a parizerului, care trebuie să fie scurtă și cât mai „curată”, ingrediente asemănătoare cu cele pe care le-ar folosi o gospodină în propria bucătărie, după cum urmează:

  • conținut ridicat de carne
  • cât mai puține zaharuri
  • cât mai puțini potențiatori de arome

Cel mai sănătos și gustos parizer este cel care are un procent mare de carne – peste 80-90% și cât mai puține chimicale, zaharuri și potențiatori de arome. Din punct de vedere nutrițional, Mihaela Bilic subliniază că parizerul este un mezel fiert, ceea ce îl face un aliment cu puțin grăsimi (comparativ cu alte salamurile crud-uscate). De asemenea, medicul nutriționist le recomandă oamenilor să consume produse care se apropie de categoria A sau B din sistemul Nutri-Score (fiind sărace în grăsimi saturate și cu un adaos de sare mic).

