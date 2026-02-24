Mesajul RO-Alert trimis la ora 4:20 dimineața, pe 18 februarie, pentru a anunța ninsori abundente în București și Ilfov, a stârnit mai multă supărare decât teamă legată de vreme. O analiză realizată de mediaTRUST arată că oamenii au vorbit mai mult despre ora la care a venit alerta decât despre pericolul ninsorii.

Conform sursei citate, în 24 de ore au fost înregistrare 1.368 de materiale în presă și online despre RO-Alert. Dintre acestea, 43% au vizat strict ora la care a fost trimis mesajul. Analiza arată că disconfortul provocat de sunetul alertei a fost mai puternic decât utilitatea informației despre vreme.

Val de reacții în online

Pe internet au apărut glume, ironii și mesaje de nemulțumire. Mai multe persoane publice, precum Adriana Bahmuţeanu, Mădălin Ionescu, Oana Roman, Bianca Drăguşanu, Adda sau Ioana Ginghină au criticat trimiterea alertei la acea oră, iar reacțiile lor au amplificat discuția.

Psihologii și medicii psihiatri au explicat că un astfel de mesaj, primit brusc în timpul nopții poate provoca stres, mai ales persoanelor cu anxietate sau vulnerabilitate la panică.

Ce spun specialiștii

Reprezentantul Departamentului pentru Situații de Urgență, Bogdan Toma, a declarat că mesajul a fost trimis din cauza gravității codului roșu de ninsoare. Acesta a spus că există persoane care pleacă foarte devreme la muncă, cum sunt șoferii de la STB, iar acestea trebuie informate din timp.

Concluzia analizei arată că subiectul orei la care a fost trimis mesajul a fost mai dezbătut decât ninsoarea în sine. Modul și momentul transmiterii unei alerte pot influența puternic reacția publicului, uneori mai mult decât pericolul anunțat.

