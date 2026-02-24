Prima pagină » Știri externe » Donald Trump a setat data până la care vrea să pună capăt războiului din Ucraina. Invazia lui Putin împlinește 4 ani, iar negocierile rămân blocate

Donald Trump a setat data până la care vrea să pună capăt războiului din Ucraina. Invazia lui Putin împlinește 4 ani, iar negocierile rămân blocate

24 feb. 2026, 16:23, Știri externe
Donald Trump insistă asupra încheierii unui acord de pace rapid pentru a pune capăt războiului din Ucraina, însă perspectivele diplomatice nu sunt favorabile acestei perspective. Administrația de la Washington vrea ca pacea dintre Kiev și Moscova să fie implementată până la cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA, care este celebrată pe 4 iulie, scrie Bloomberg.

Statele Unite insistă ca Ucraina și Rusia să ajungă la un acord înainte ca Donald Trump să organizeze festivitățile pentru cea de-a 250-a aniversare a independenței Statelor Unite, care va avea loc pe 4 iulie. Pe de altă parte, oficialii europeni sunt de părere că în acest moment nu există niciun indiciu că Vladimir Putin ar fi dispus să accepte un acord care nu-i îndeplinește cerințele fundamentale.

Când vom depăși pragul de 90% în discuțiile de pace?

Ambele părți au anunțat de mai multe ori că discuțiile de pace sunt finalizate în proporție de 90%, dar la fiecare întâlnire dintre părțile implicate în conflict, discuțiile s-au împotmolit atunci când a venit vorba de cedările teritoriale. Toate termenele limită impuse până acum de Washington au fost depășite, fără niciun rezultat, iar unii oficiali americani recunosc în privat că nu văd niciun semn că Putin ar fi pregătit să cedeze pretențiilor sale.

Obiectivul de 3 zile al lui Putin pentru a cuceri Kievul împlinește 4 ani

Invazia Rusiei în Ucraina a început pe 24 februarie 2022, cu intenția declarată pe atunci ca, în trei zile, să înlăture „regimul nazist” de la Kiev. După mai bine de 4 ani de conflict, Rusia a anunțat astăzi că obiectivele sale încă nu au fost atinse. Cele trei runde de discuții trilaterale de până acum, de la Abu Dhabi și Geneva, nu au reușit să ducă la o rezoluție favorabilă. Deși discuțiile dintre cele trei părți (Ucraina, Rusia și SUA) au fost constructive, acestea sunt practic blocate pentru că niciuna dintre părțile implicate în război nu vrea să facă concesii în favoarea păcii.

