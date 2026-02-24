Prima pagină » Actualitate » Poliția Locală a salvat un corcodel căzut în zăpadă pe Șoseaua Olteniței. Cum a ajuns acolo pasărea spectaculoasă

Poliția Locală a salvat un corcodel căzut în zăpadă pe Șoseaua Olteniței. Cum a ajuns acolo pasărea spectaculoasă

Bianca Dogaru
24 feb. 2026, 16:25, Actualitate
Poliția Locală a salvat un corcodel căzut în zăpadă pe Șoseaua Olteniței. Cum a ajuns acolo pasărea spectaculoasă
Un polițist local a salvat o pasăre dintr-o specie protejată, căzută în zăpadă într-o curte de pe Șoseaua Olteniței din Capitală. 

Potrivit Poliției Locale a Municipiului București, este vorba de un corcodel căzut în zăpadă în curtea unei instituții aflată pe Șoseaua Olteniței. Cel mai probabil, acesta a zburat din Delta Văcărești aflată în apropiere și a căzut din cauza epuizării sau a condițiilor meteo.

Polițiștii precizează că această pasăre are picioare poziționate mult spre spatele corpului, perfect adaptate pentru înot, dar inutile pentru elanul necesar decolării de la sol. Odată ajuns în zăpadă, nu a mai putut să-și ia zborul singur.

Polițistul local a intervenit rapid. Pasărea a fost învelită într-un prosop pentru a reduce stresul, apoi a fost pusă într-o cușcă specială și transportată la Centrul de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice. Medicii veterinari au verificat starea corcodelului și nu au găsit fracturi sau răni la aripi, ori la picioare. Pasărea va rămâne momentan sub supraveghere, iar după recuperare va fi eliberată în natură.

