Prima pagină » Actualitate » Adolescent pe trotinetă, lovit în plin de un autobuz, în centrul Clujului. Imagini care vă pot afecta emoțional

Adolescent pe trotinetă, lovit în plin de un autobuz, în centrul Clujului. Imagini care vă pot afecta emoțional

24 feb. 2026, 16:28, Actualitate

În dimineața zilei de 24 februarie, un adolescent de 17 ani a fost lovit de un autobuz în Cluj, în timp ce se deplasa cu o trotinetă electrică, după ce a trecut pe culoarea roșie a semaforului. Incidentul a fost surprins de camera video din bordul microbuzului, relatează Servuscluj. 

Adolescent de 17 ani, lovit de un autobuz în timp ce se deplasa cu trotineta electrică

În imaginile surprinse se observă cum adolescentul, cu glucă pe cap, traversează strada fără ca măcar să întoarcă capul în direcția autobuzului care circula complet regulamentar. Tânărul a traversat printr-o zonă nepermisă. Șoferul a încercat să evite tragedia claxonând de câteva ori, însă tânărul purta căști și nu a reacționat la atenționarea șoferului de 50 de ani.

În urma apelului la 112, la fața locului au intervenit echipaje de poliție și un echipaj medical, iar victima a fost preluată și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

De asemenea, traficul în zona respectivă a fost restricționat pentru o scurtă perioadă, banda unică destinată transportului public fiind blocată după producerea accidentului.

Șoferul în vârstă de 50 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. IPJ Cluj a emis un comunicat oficial cu privire la incidentul care a avut loc marți dimineața.

În data de 24 februarie a.c., în jurul orei 07.40, a fost înregistrat un accident rutier în municipiul Cluj-Napoca, implicând un autobuz și o trotinetă.

Potrivit primelor cercetări efectuate la fața locului, un tânăr de 17 ani, din municipiul Cluj-Napoca, aflat pe o trotinetă care se deplasa pe strada Petőfi Sándor, ar fi pătruns pe culoarea roșie a semaforului electric pentru a efectua virajul la stânga, intrând în coliziune cu un autobuz condus de un bărbat de 50 de ani, din același municipiu, care circula regulamentar.

În urma evenimentului, tânărul de 17 ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la o unitate spitalicească.

Testările efectuate cu aparatul etilotest au indicat rezultate negative.

În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier”, transmite IPJ Cluj.

AUTORUL RECOMANDĂ

Accident cumplit în Nepal. Autobuz prăbușit într-o râpă de la 200 metri înălțime, 19 morți

Accident grav în județul Brăila, pe DN2B. Doi morți și doi răniți, între care un copil de 7 ani

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan, întâlnire cu Ilie Bolojan, înainte de plecarea premierului la Bruxelles. Ce au discutat cei doi
17:05
Nicușor Dan, întâlnire cu Ilie Bolojan, înainte de plecarea premierului la Bruxelles. Ce au discutat cei doi
FLASH NEWS Patru ani de război în Ucraina. Putin avertizează cu privire la utilizarea armelor nucleare și denunță tentative de detonare a conductelor de gaze din Marea Neagră
17:04
Patru ani de război în Ucraina. Putin avertizează cu privire la utilizarea armelor nucleare și denunță tentative de detonare a conductelor de gaze din Marea Neagră
CONTROVERSĂ CTP se miră că Nicușor Dan întârzie să promulge legea pensiilor magistraților. „Dumnezeu să mă ierte, pur și simplu nu înțeleg”
16:57
CTP se miră că Nicușor Dan întârzie să promulge legea pensiilor magistraților. „Dumnezeu să mă ierte, pur și simplu nu înțeleg”
UTILE Mâncare delicioasă, ieftină și sățioasă în cel mai scump Post Mare din istoria post-decembristă. Ce poți face cu doar 15 lei
16:53
Mâncare delicioasă, ieftină și sățioasă în cel mai scump Post Mare din istoria post-decembristă. Ce poți face cu doar 15 lei
UTILE Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ți înmatriculezi mașina în România, în 2026
16:39
Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ți înmatriculezi mașina în România, în 2026
GALERIE FOTO Poliția Locală a salvat un corcodel căzut în zăpadă pe Șoseaua Olteniței. Cum a ajuns acolo pasărea spectaculoasă
16:25
Poliția Locală a salvat un corcodel căzut în zăpadă pe Șoseaua Olteniței. Cum a ajuns acolo pasărea spectaculoasă
Mediafax
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de la moartea filosofului! Ce revendică fiii academicianului de la văduva acestuia
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
„Profetul catastrofelor”: Trump va conduce America pentru al treilea mandat, meteorit aproape de Pământ, războaie globale și OZN-uri descoperite în Europa
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Click
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi găsit „Sfântul Graal” al computerelor cuantice

Cele mai noi

Trimite acest link pe