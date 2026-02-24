Adolescent pe trotinetă, lovit în plin de un autobuz, în centrul Clujului. Imagini care vă pot afecta emoțional

În dimineața zilei de 24 februarie, un adolescent de 17 ani a fost lovit de un autobuz în Cluj, în timp ce se deplasa cu o trotinetă electrică, după ce a trecut pe culoarea roșie a semaforului. Incidentul a fost surprins de camera video din bordul microbuzului, relatează Servuscluj.

Adolescent de 17 ani, lovit de un autobuz în timp ce se deplasa cu trotineta electrică

În imaginile surprinse se observă cum adolescentul, cu glucă pe cap, traversează strada fără ca măcar să întoarcă capul în direcția autobuzului care circula complet regulamentar. Tânărul a traversat printr-o zonă nepermisă. Șoferul a încercat să evite tragedia claxonând de câteva ori, însă tânărul purta căști și nu a reacționat la atenționarea șoferului de 50 de ani.

În urma apelului la 112, la fața locului au intervenit echipaje de poliție și un echipaj medical, iar victima a fost preluată și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

De asemenea, traficul în zona respectivă a fost restricționat pentru o scurtă perioadă, banda unică destinată transportului public fiind blocată după producerea accidentului.

Șoferul în vârstă de 50 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. IPJ Cluj a emis un comunicat oficial cu privire la incidentul care a avut loc marți dimineața.

“În data de 24 februarie a.c., în jurul orei 07.40, a fost înregistrat un accident rutier în municipiul Cluj-Napoca, implicând un autobuz și o trotinetă.

Potrivit primelor cercetări efectuate la fața locului, un tânăr de 17 ani, din municipiul Cluj-Napoca, aflat pe o trotinetă care se deplasa pe strada Petőfi Sándor, ar fi pătruns pe culoarea roșie a semaforului electric pentru a efectua virajul la stânga, intrând în coliziune cu un autobuz condus de un bărbat de 50 de ani, din același municipiu, care circula regulamentar.

În urma evenimentului, tânărul de 17 ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la o unitate spitalicească.

Testările efectuate cu aparatul etilotest au indicat rezultate negative.

În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier”, transmite IPJ Cluj.

