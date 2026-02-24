România va rămâne cu o singură rafinărie de benzină și motorină funcțională peste câteva zile. Ce se întâmplă cu celălalte două unități din țară

România va rămâne peste câteva zile cu o singură rafinărie de benzină și motorină funcțională. Rompetrol Rafinare oprește pentru trei săptămâni activitatea rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, pentru realizarea reviziei tehnologice intermediare programate, conform economedia.

Petrotel Lukoil este oprită, deja de două luni, pentru motivul oficial mentenanță și neoficial pentru că soarta opreațiunilor rusești în România este incertă. Astfel, aproape toată luna martie, singura rafinărie funcțională din România va fi Petrom Brazi. Oprirea, programată pentru începutul lunii viitoare, va dura aproximativ 20 de zile și vizează realizarea reviziei tehnologice intermediare.

„Lucrările programate pentru această perioadă vor viza inspecții și reautorizări ale unităților de producție și ale fluxurilor operaționale, în acord cu legislația în vigoare. De asemenea, se vor executa lucrări de curățare a echipamentelor, verificări preventive sau înlocuire a unor elemente, precum catalizatorii, cu scopul menținerii și creșterii randamentelor de producție, asigurării calității produselor și a unei funcționări în siguranță și la capacitate, atât pentru angajați, cât și pentru mediul înconjurător. Lucrările vor fi efectuate de Rominserv, contractorul general al Grupului KMGI, cu sprijinul altor companii, specializate în acest sector. Revizia celor două rafinării este realizată concomitent, având în vedere că rafinăria Vega funcționează cu materii finite și semifabricate provenite din Petromidia Năvodari”, a transmis Rompterol Rafinare.

Grupul Rompetrol arată că a făcut deja stocuri pentru ca piața să fie alimentată cu carburanți pe timpul opririi rafinăriei Petromidia. De asemenea, compania a transmis că va continua să-și onoreze obligațiile contractuale și livrările din stocurile proprii. Ministerul Energiei a transmis anterior că nu există motive de panică cu privire la situația specială din martie. Instituția susține că stocurile ar fi suficiente pentru acoperirea cererii, timp de o lună, mai ales că România va apela și la importuri, dar nu la cele rusești.

„În toată această perioadă, compania va continua să își onoreze obligațiile contractuale, livrările de produse petroliere către clienți urmând a fi asigurate din stocurile proprii sau cu sprijinul diviziei de trading a Grupului KMGI.”

RECOMANDAREA AUTORULUI: