(P) Cât timp ar trebui să țină, de fapt, o saltea și cum îi prelungești durata de viață

Puțini oameni își schimbă salteaua din dormitor la timp, majoritatea o păstrează mult peste durata ei reală de eficiență. Și asta pentru că degradarea unei saltele este un proces lent, aproape imperceptibil de la o zi la alta. Nu observi diferența dintre mai multe luni consecutive, dar cea dintre o saltea nouă și una veche de 8-10 ani este uriașă, chiar dacă vizual pare încă în stare bună.

Specialiștii în somn recomandă, în general, înlocuirea unei saltele la fiecare 7-10 ani, în funcție de calitatea materialelor și de intensitatea utilizării. Dincolo de acest interval orientativ, este util să știi și cum arată, concret, semnele de uzură, precum și ce poți face pentru a-i prelungi durata de viață, de la rotirea periodică până la adăugarea unui topper saltea 180×200, o soluție simplă care poate întârzia semnificativ nevoia unei înlocuiri complete.

Cât ar trebui să reziste, de fapt, o saltea

Durata de viață a unei saltele depinde direct de materialul din care este fabricată. Saltelele cu arcuri clasice au, în general, cea mai scurtă durată de viață utilă, între 6 și 8 ani, pentru că arcurile își pierd elasticitatea în timp, iar zonele de sprijin (mai ales cea corespunzătoare șoldurilor și umerilor) încep să se taseze inegal.

Saltelele din spumă cu memorie (memory foam) rezistă, de regulă, ceva mai mult, între 8 și 10 ani, datorită structurii materialului, care revine mai lent la forma inițială și se degradează mai uniform. Cele din din latex natural, indiferent că vorbim despre o saltea 140×200 sau 160×200, au, potențial, cea mai lungă durată de viață, uneori până la 12-15 ani, dar și cel mai ridicat cost de achiziție.

Aceste cifre rămân, însă, orientative – greutatea corporală a utilizatorului, frecvența de utilizare (o saltea folosită zilnic, de doi adulți, se uzează mai rapid decât una dintr-o cameră de oaspeți) și calitatea inițială a materialelor influențează semnificativ durata reală de viață a fiecărei saltele în parte.

Semnele clare că salteaua ta a depășit durata utilă

Dincolo de vechimea calendaristică, există câteva semne fizice concrete care indică faptul că o saltea trebuie înlocuită, indiferent de câți ani are:

• Denivelări vizibile, mai ales în zona centrală sau în dreptul șoldurilor – semn clar de tasare neuniformă a materialului interior.

• Scârțâit la mișcare, tipice pentru saltelele cu arcuri, care indică deteriorarea mecanismului intern.

• Trezirea cu dureri de spate sau de gât, care dispar sau se ameliorează vizibil atunci când dormi în altă parte (hotel, la o rudă) – un indiciu că salteaua de acasă nu mai oferă susținerea corectă a coloanei.

• Alergii sau iritații ale pielii mai frecvente, posibil cauzate de acumularea de acarieni de praf, alergeni care se înmulțesc constant în interiorul unei saltele vechi, indiferent de curățenia vizibilă a lenjeriei de pat.

• Senzația generală că salteaua și-a pierdut din fermitate, chiar dacă nu observi denivelări clare.

Dacă recunoști două sau mai multe dintre aceste semne, salteaua a depășit, cel mai probabil, durata ei utilă de viață, indiferent de vechimea calendaristică.

Cum prelungești, totuși, viața unei saltele

Câteva obiceiuri simple pot întârzia semnificativ momentul în care o saltea ajunge la sfârșitul duratei sale utile:

Rotește sau întoarce salteaua periodic

Multe saltele moderne sunt gândite să fie rotite la 180 de grade la fiecare 3-6 luni (verifică recomandarea specifică a producătorului, pentru că unele modele, mai ales cele cu straturi diferențiate, nu sunt gândite pentru întoarcere completă). Această rotație distribuie mai uniform presiunea acumulată în timp, prevenind tasarea concentrată într-o singură zonă.

Folosește o husă de protecție impermeabilă

O husă de protecție previne pătrunderea lichidelor, transpirației și alergenilor direct în materialul saltelei, un factor major de degradare pe termen lung, adesea complet ignorat până apar problemele.

Verifică baza pe care stă salteaua

O saltea așezată pe o structură de pat necorespunzătoare (șipci prea distanțate, o bază care nu oferă suport uniform) se degradează mult mai rapid decât una așezată corect, indiferent de calitatea inițială a materialului.

Adaugă un topper, pentru confort suplimentar și protecție

Un topper – un strat suplimentar de material moale, așezat direct peste saltea – poate face o diferență reală, în două direcții simultan. Pe de o parte, oferă un strat suplimentar de confort peste o saltea care a început să se înmoaie ușor, fără să fie totuși complet degradată. Pe de altă parte, protejează suprafața saltelei de uzura directă, prelungind astfel intervalul până la o înlocuire completă.

O saltea nu rezistă la nesfârșit, iar recunoașterea semnelor de uzură – denivelări, zgomote, dureri matinale persistente – contează mai mult decât vechimea de la momentul când ai achiziționat-o. Câteva obiceiuri simple, precum rotația periodică, o husă de protecție și, eventual, adăugarea unui topper, pot prelungi confortabil viața utilă a saltelei tale actuale, dar, atunci când semnele de degradare devin structurale, nu doar de suprafață, investiția într-o saltea nouă rămâne singura soluție reală pentru un somn odihnitor.