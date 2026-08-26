Marea Britanie pregătește o campanie prin care populația va primi recomandări despre cum să se pregătească pentru situații de urgență, de la fenomene meteorologice extreme până la atacuri cibernetice. Autoritățile britanice recomandă cetățenilor să păstreze în locuințe rezerve de apă îmbuteliată și alimente neperisabile.

Guvernul britanic va folosi rețelele sociale pentru a-i informa pe cetățeni despre măsurile pe care le pot lua în cazul în care serviciile publice sau aprovizionarea sunt perturbate. Autoritățile subliniază că recomandările au caracter preventiv și nu urmăresc să creeze panică.

Marea Britanie redactează un manual pentru situații de război

Guvernul britanic pregătește elaborarea „war book”, un manual care va prezenta planuri de apărare și de reacție, menite să îi informeze pe oameni despre cum să reacționeze în fața unor amenințări militare externe.

Marea Britanie ia în calcul eventuale riscuri de securitate din partea Federației Ruse, care a avertizat deja că ar putea exista „consecințe” din cauza implicării britanice în Războiul din Ucraina.

Riscuri legate de siguranța alimentară

Pe lângă tensiunile geopolitice, Marea Britanie se confruntă cu probleme cauzate de seceta prelungită și de valurile de caniculă, care au afectat producția agricolă și continuă să pună în pericol siguranța alimentară. Efectele ar putea duce la o creștere a dependenței de importuri și, implicit, la majorarea costurilor pentru alimente și furaje.