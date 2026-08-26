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Cristoiu demontează discursul USR: Cine e Dominic Fritz? Și Napoleon a plecat, care e problema?

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Convulsiile provocate în mediul politic și public de adoptarea de azi în Parlament a legii ANI, care îl lasă fără funcție pe primarul Dominic Fritz, au fost comentate de jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! de miercuri. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Din perspectiva cunoscutului gazetar, românii sunt induși în eroare de discursul USR și de atitudinea de victimizare a șefului USR.

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Legea a fost cerută de Bruxelles

În realitate, legea integrității a fost cerută de Bruxelles pentru corijarea influenței aleșilor locali. Context în care, punctează Ion Cristoiu, disputele venerate de legea ANI sunt „o imbecilitate”.

Pe mine mă miră că faceți o știre din faptul că a trecut această lege pentru că toate peripețiile mi s-au părut de o rară imbecilitate. Adică e vorba de o lege a ANI cerută de PNRR, impusă de domnul Cristian Ghinea de la USR. O lege pe care Uniunea Europeană a cerut-o, pentru că noi avem o lege veche, asta nu înțeleg românii. Ca să fie mai aspră cu aleșii locali care pot să facă mânării”.

USR, mai catolici decât papa?

Analisrul politic apreciază că USR are un dublu standard, din moment ce au promovat campania Fără Penali în funcții publice, Când e vorba de un om al partidului, acest principiu radical nu se mai aplică.

Din acest punct de vedere, toată discuția cu amendamentul Fritz, cu ce facem cu Fritz mi se pare o stupiditate dintr-un simplu motiv. USR și cei care fac atâta gălăgie de stat de drept au promovat în spațiul public românesc radicalitatea. Țineți minte? Realism, bolșevism, nu discutăm. Fără penali în funcție publice, da? Legea așa cum a trecut ea, nu prevede toleranță față… dimpotrivă, e mai aspră, mă și miră că PSD-ul a votat o asemenea lege. La vremea respectivă, țineți minte, am zis, bă, hai să nu fim chiar așa de catolici.

Eu pun o chestiune de bun simt. Domnule, cine este Dominic Fritz? Că și Napoleon până la urmă a plecat. Dar dincolo de tot tărăboiul, mi se pare stupid ca o țară întreagă… Dar știți că și Napoleon a plecat cu greu și a plecat de două ori.

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