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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură verifică fermierii cu dronele. Cine este vizat de controale și cum are loc acțiunea

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură verifică fermierii cu dronele. Cine este vizat de controale și cum are loc acțiunea
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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) verifică fermierii cu dronele. O astfel de acțiune a avut loc, deja, în județul Sibiu, acolo unde circa 3.700 de hectare au fost verificate, fiind vorba despre producătorii agricoli care au terenuri arendate de la Agenția Domeniilor Statului (ADS). Acțiunea a fost desfășurată de ADS. 

Fermierii care au cerut subvenții Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pentru terenurile arendate de la Agenția Domeniilor Statului (ADS) sunt verificați și cu ajutorul dronelor. Controalele vizează suprafețele declarate pentru plățile din 2026. În teren sunt prezenți și reprezentanți ai Agenției Domeniilor Statului. Anunțul a fost făcut pe 25 august.

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APIA verifică fermierii cu dronele. Cine este vizat de controale și cum are loc acțiunea

APIA verifică fermierii cu dronele. Cine este vizat de controale și cum are loc acțiunea. Foto: Shutterstock

Terenurile agricole au fost controlate cu ajutorul dronelor

Agenția Domeniilor Statului (ADS) a făcut controale cu dronele în județul Sibiu. Au fost verificate terenurile declarate la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de fermierii care au contracte cu instituția. În total, au fost verificate aproximativ 3.700 de hectare. Potrivit datelor, controlul a vizat 585 de parcele agricole, exploatate de 25 de parteneri contractuali ai ADS. Terenurile aparțin statului și sunt exploatate în baza contractelor de concesiune încheiate cu Agenția Domeniilor Statului.

„Tehnologia, în sprijinul verificării terenurilor administrate de Agenția Domeniilor Statului. ADS a desfășurat, în județul Sibiu, o amplă acțiune de verificare cu drona a suprafețelor de teren declarate la APIA de către partenerii contractuali ai instituției.

În cadrul misiunii au fost verificate aproximativ 3.700 de hectare, împărțite în 585 de parcele, aferente unui număr de 25 de parteneri contractuali care exploatează terenuri în baza contractelor de concesiune încheiate cu ADS. Pentru acoperirea suprafețelor au fost utilizate 45 de puncte de operare a dronei, fiind înregistrate: 285 de minute de zbor, 144,47 km parcurși în aer, 3.700 ha verificate, 585 de parcele inspectate, 25 de parteneri contractuali”, a arătat agenția, conform Agrointel.ro.

De altfel, se menționează că această operațiune s-a desfășurat timp de 5 zile. Dronele permit verificarea rapidă a unor suprafețe agricole extinse, iar imaginile și datele colectate pot fi comparate ulterior cu informațiile declarate de fermieri la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Agenția Domeniilor Statului verifică modul în care sunt folosite legal terenurile agricole ale statului și instituția colaborează cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru verificarea eligibilității fermierilor care solicită subvenții. Agenția Domeniilor Statului primește de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în format electronic, eșantionul de control pentru verificările din teren.

„Utilizarea dronelor permite ADS să verifice într-un timp redus suprafețe agricole extinse și să obțină informații și imagini aeriene relevante din teren, care pot fi corelate cu datele declarate la APIA. Prin integrarea noilor tehnologii în activitatea de teren, Agenția Domeniilor Statului urmărește creșterea eficienței activităților de monitorizare și o mai bună gestionare a terenurilor proprietate a statului aflate în administrarea instituției”, a mai precizat ADS.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

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