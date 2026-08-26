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Judecătoarea din dosarul Romatsa a fost scoasă din sala de judecată. Cum se apără magistratul

Judecătoarea din dosarul Romatsa a fost scoasă din sala de judecată. Cum se apără magistratul
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Judecătoarea Liliana Alexe de la Curtea de Apel București, care a decis suspendarea activității Romatsa, a fost scoasă din sala unde instanța supremă urma să analizeze recursul împotriva hotărârii care riscă să paralizeze traficul aerian din România. După ce  a dat soluția în primă instanță, la Curtea de Apel București, Alexe a insistat la termenul de astăzi de la Înalta Curte de Casație și Justiție să își apere decizia inițială. Magistratul spune însă că nu a făcut scandal ci a intervenit ca să facă publică relația apropiată pe care o are cu unul dintre judecătorii din complet.

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„Doamna judecător a solicitat în repetate rânduri acordarea cuvântului pentru a susţine soluţia pe care a pronunţat-o şi care era favorabilă reclamanţilor. Completul de judecată i-a atras atenţia că nu poate participa la judecată, neavând calitatea de parte în cauză, şi i-a cerut să respecte ordinea şi solemnitatea şedinţei de judecată”, a precizat Înalta Curte de Casație și Justiție într-un comunicat, potrivit Mediafax.

Magistrații care judecă recursul în dosarul ROMATSA au cerut, în cele din urmă, ca judecătoarea de la Curtea de Apel București să fie scoasă din sală.

„Având în vedere intervenţiile repetitive ale doamnei judecător în cursul dezbaterilor, precum şi necesitatea asigurării ordinii şi solemnităţii şedinţei, completul a fost nevoit să apeleze la regulile de restabilire a ordinii şedinţei, solicitând îndepărtarea din sală a doamnei judecător Liliana Cătălina Alexe”, a adăugat ICCJ.

Instanța Supremă a mai precizat că reclamanţii a căror hotărâre favorabilă a fost pronunţată în primă instanță de judecătoarea Alexe, au cerut recuzarea completului de judecată, invocând lipsa de imparţialitate a acestuia.

“Nu am făcut scandal”

Judecătoarea declară că a fost îndepărtată din sala de judecată de președinta completului, pentru că, în contextul formulării unei cereri de recuzare a completului de judecată, din partea avocatului angajaților Romatsa, s-a exprimat în legătură cu apropierea dintre ea și un judecător din complet. Alexe mai spune că își anunțase încă de la început prezența în sala de judecată.

„M-am ridicat în picioare. Am vorbit. Am anunțat că sunt acolo, în sala de judecată. Am spus tare că îmi voi folosi toate informațiile în disciplinar. Am cerut înregistrarea audio a ședinței pentru sesizarea IJ”, a mai spus judecătoarea.

„Relația mea extrem de apropiată cu un judecător, membru al completului de recurs este element de împărțialitate al dosarului.
Am fost în casa judecătorului Claudiu Răpeanu și multe altele …
Trebuie cunoscut de parti și completul de judecată.
Nu am tăcut.
Mi-ar fi fost rușine de mine să fi tacuf și să fi ascuns aceste elemente de facto, personale, importante pentru toți.
Va dați seama dacă ar fi apărut ulterior.
Indiferent care va fi soluția în recurs.
Am urmărit corectitudinea în informare.
Ca întotdeauna!
Personal, sunt mândră de mine că am adus la cunoștință aceste lucruri personale către toți.
Până azi dimineață, nu am cunoscut, nonimal, alcătuirea completului de judecată”, a scris judecătoarea pe Facebook.

Decizia din dosarul ROMATSA

Curtea de Apel București a pronunțat în februarie 2026 o decizie prin care suspenda pentru o lună furnizarea de servicii prestate de ROMATSA, regia autonomă care se ocupă în România cu dirijarea traficului aerian în România. Decizia nu este una definitivă sau executorie, deci nu produce efecte juridice. Hotărârea a fost atacată cu recurs.

Sentința Curții de Apel București a fost dată într-un dosar pornit de la un caz de discriminare la angajare. Mai multe persoane au reclamat sistemul de angajare în posturile de controlor de trafic aerian și au cerut suspendarea pentru o lună a licenţelor/autorizațiilor de funcţionare a Administraţiei Române a Serviciilor de Trafic Aerian.

Decizia este una fără precedent și, practic, ar crea posibilitatea închiderii spațiului aerian al țării, nu doar pentru cursele care aterizează și decolează în România, ci și pentru cele care tranzitează spațiul aerian național.

Decizia a fost discutată în aprilie și într-o ședință CSAT, convocată de președintele Nicușor Dan.

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