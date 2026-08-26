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Petrotel Lukoil va intra în insolvență. Tribunalul Ploiești a admis cererea depusă de companie

Petrotel Lukoil va intra în insolvență. Tribunalul Ploiești a admis cererea depusă de companie
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Petrotel Lukoil S.A., compania care operează rafinăria din Ploiești, a intrat în insolvență. Tribunalul Prahova a admis cererea depusă de companie și a decis deschiderea procedurii generale de insolvență, conform Legii nr. 85/2014.

Pentru administrarea procedurii, instanța a desemnat provizoriu firma Dascăl Insolvency SPRL, care va avea responsabilitățile prevăzute de lege. Onorariul administratorului judiciar a fost stabilit la 3.500 de lei. În urma deciziei, compania, creditorii și Oficiul Registrului Comerțului vor fi informați oficial. Totodată, deschiderea procedurii va fi anunțată în Buletinul Procedurilor de Insolvență, dar și într-un ziar de largă circulație.

Tribunalul Prahova a stabilit termenul pentru desfășurarea insolvenței

Tribunalul Prahova a stabilit calendarul pentru desfășurarea procedurii de insolvență. 9 septembrie 2026 este termenul până la care creditorii își pot depune cererile pentru recunoașterea datoriilor pe care compania le are față de ei.

Administratorul judiciar va verifica ulterior aceste creanțe, iar până la 29 septembrie 2026 trebuie să întocmească și să comunice tabelul preliminar al creditorilor. Tabelul final urmează să fie stabilit până la 23 octombrie 2026. Prima adunare a creditorilor va avea loc pe 3 octombrie 2026, urmând ca administratorul judiciar să anunțe ora și locul întâlnirii.

Petrotel Lukoil, primele măsuri după intrarea în insolvență

Totodată, până la 4 septembrie 2026, administratorul judiciar trebuie să prezinte un raport cu privire la cauzele care au dus compania în insolvență și să stabilească, dacă este cazul, cine se face responsabil pentru această situație. Instanța a decis și suspendarea proceselor și a altor demersuri prin care creditorii încearcă să recupereze bani sau bunuri de la companie, în condițiile prevăzute de legea insolvenței.

Tribunalul Prahova a considerat, de asemenea, cererea depusă de creditoarea Litasco S.A. drept o declarație de creanță. Decizia poate fi contestată prin apel în termen de șapte zile de la comunicare, cererea urmând să fie depusă la Tribunalul Prahova.

Reprezentanții Petrotel Lukoil au confirmat intrarea în insolvență și au transmis că măsura este menită să ofere companiei protecția și timpul necesar pentru a-și relansa activitatea și pentru a proteja locurile de muncă.

Reprezentanții companiei au spus că intrarea în insolvență va preveni oprirea definitivă a rafinăriei

Oficialii Petrotel au spus pe 24 august că intrarea în insolvență va preveni oprirea definitivă a rafinăriei și îi va permite să găsească o soluție pentru continuarea activității, în ciuda sancțiunilor. Compania a spus printr-un comunicat că priotitățile companiei sunt să își păstreze toți angajații, să-și protejeze relațiile cu furnizorii și partenerii români. De asemenea, o altă prioritate e să nu se închidă sau să se piardă rafinăria, deoarece aceasta are un rol în producția și furnizarea de combustibili pentru piața din România.

„Petrotel Lukoil continuă toate demersurile legale și operaționale pentru repornirea instalațiilor și reluarea activității rafinăriei. Prioritățile companiei sunt să își păstreze toată forța de muncă și a tuturor competențelor profesionale, protejarea relațiilor cu furnizorii și partenerii români, continuarea contribuției fiscale și menținerea unui activ relevant pentru securitatea energetică a României”, se arată în comunicatul transmis.

Petrotel – Lukoil, închisă în contextul sancțiunilor SUA

Rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești, una dintre cele mai mari din România, a fost oprită de la jumătatea lunii octombrie până la finalul lui noiembrie 2025 pentru revizie tehnică. Ulterior, din cauza sancțiunilor SUA, rafinăria a rămas oprită.

Potrivit Ministerului Energiei, oprirea Petrotel a redus capacitatea de producție a pieței produselor petroliere cu aproximativ 21%, iar diferența a fost compensată prin importuri realizate de ceilalți operatori.

Bogdan Ivan a precizat la 11 martie că a solicitat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) reluarea activității rafinăriei Petrotel a grupului Lukoil.

Rafinăria Petrobrazi, singura funcțională din România, și-a redus producția de carburanți

În martie 2026, România a ajuns să aibă temporar o singură rafinărie funcțională din cele trei, într-un context tensionat de criza carburanților generată de conflictul din Orientul Mijlociu. Era vorba despre rafinăria Petrobrazi, care urma însă să-și reducă producția din cauza unor lucrări de mentenanță.

Situația a apărut după ce rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești fusese oprită, iar Petromidia Năvodari și Vega Ploiești intraseră în revizie tehnică. Astfel, în acea perioadă, Petrobrazi a rămas singura rafinărie care asigura producția internă de carburanți.

Potrivit reprezentanților OMV Petrom, una dintre instalațiile rafinăriei Petrobrazi urma să fie oprită temporar pentru lucrări de mentenanță.

„Pentru o perioadă de circa două săptămâni, una dintre instalațiile din cadrul rafinăriei Petrobrazi va fi oprită pentru mentenanță planificată. Această intervenție este necesară pentru a asigura funcționarea instalațiilor în condiții de siguranță”.

Cu toate acestea, compania a evitat să spună în ce măsură va fi afectată producția de carburanți.

„Rata de utilizare a rafinăriei se va menține la un nivel ridicat, de peste 90% în primul trimestru, iar pentru întreg anul estimăm o rată de utilizare de peste 95%”.

OMV Petrom a asigurat consumatorii că au fost luate toate măsurile necesare pentru a asigura continuitatea aprovizionării.

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