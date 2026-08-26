Liliana Ruse, jurnalistă Digi24 și pacientă oncologică, mesaj virulent pentru Bolojan, după declarațiile despre tratamentul pentru cancer

Liliana Ruse, jurnalistă Digi24 și pacientă oncologică, a criticat miercuri seară, declarațiile premierului demis, Ilie Bolojan, potrivit căruia, bolnavii de cancer din România nu duc lipsă de medicamentele necesare din lista de tratament.

Jurnalista a atras atenția că există pacienți cu forme mai rare de cancer, a căror viață depinde de tratamente citostatice speciale, care nu sunt disponibile în România.

„Unul dintre medicamentele citostatice de care eu am nevoie pentru tratament nu se găsește în România de un an, cel puțin un an. Asta știu de la farmaciști și discutând cu alți pacienți mi s-a spus că de fapt de 10 ani sunt probleme cu acest tip de citostatic, pentru că într-adevăr este folosit într-un tip de cancere relativ rare”, a declarat Liliana Ruse marți, la Digi24.

Liliana Ruse: „Am avut de ales fiecare dintre noi atunci când ne-am îmbolnăvit”

Chiar și Bolojan a recunoscut, tot la Digi24, că, într-adevăr, există medicamente pentru bolnavii de cancer care nu sunt comercializate în țară, însă a precizat că „sunt foarte puțini acești pacienți„.

Liliana Ruse și-a exprimat revolta față de această abordare și a subliniat că viața fiecărui pacient contează și este inacceptabil să nu existe tratamente. „Am avut de ales fiecare dintre noi atunci când ne-am îmbolnăvit?„, a întrebat, retoric, jurnalista.

„Domnul Bolojan a avut această paranteză: «E vorba despre un număr mic de pacienți care îl folosesc». Păi, și ce să facem? Am avut de ales fiecare dintre noi atunci când ne-am îmbolnăvit, că asta a fost soarta, ăsta ne-a fost norocul, ăsta e destinul și până la urmă se poate întâmpla oricui?”, a întrebat retoric, Liliana Russe.

Bolojan: „Există foarte puțini pacienți cu aceste nevoi de tratament special”

Ilie Bolojan a susținut că nu ar exista probleme în ceea ce privește disponibilitatea medicației, pentru cea mai mare parte a pacienților oncologici. Cât despre cei care au nevoie de un tratament special, premierul demis a menționat că există „întârzieri” și, prin urmare, aceștia vor trebui să aștepte.

„Înțeleg de la Casă, pentru că am căutat să mă interesez, să văd în permanență care sunt problemele, că cea mai mare parte, peste 90%-100%, din pacienții din România beneficiază de tratamente cu medicamente care sunt în listele noastre, care sunt acoperite, sunt în stocuri și nu sunt în întârzieri și nu sunt probleme pe tema asta”, a spus premierul. „Există o categorie de pacienți care au nevoie de un tratament special, care înseamnă importuri nișate de cantități mai mici, care se aduc exclusiv pentru acești pacienți și aici, într-adevăr, pot fi anumite sincope de aprovizionare”, a explicat premierul. Potrivit lui Bolojan, „există foarte puțini pacienți cu aceste nevoi de tratament special”.

Acesta a adăugat însă că „mecanismele trebuie să funcționeze de așa fel încât și pentru aceștia să nu avem aceste sincope”.