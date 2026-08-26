Volodimir Zelenski a acordat miercuri miliardarului american Elon Musk Ordinul Libertății, cea mai înaltă distincție civilă ucraineană destinată cetățenilor străini. Această onoare vine în contextul în care Kievul încearcă să-l convingă pe magnatul american să permită armatei ucrainene să utilizeze Starlink pe teritoriul rus, scrie Politico.

Ordinul Libertății este adesea acordat liderilor străini pentru sprijinul acordat Ucrainei. În prezent, președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic Andy Burnham și președintele lituanian Gitanas Nausėda au primit această decorație.

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Decretul prezidențial semnat miercuri de Volodimir Zelenski îl laudă pe Musk pentru „protejarea vieților și libertății oamenilor și dezvoltarea relațiilor dintre popoarele Ucrainei și Statele Unite ale Americii”.

Rețeaua de sateliți Starlink operată de SpaceX asigură comunicațiile de pe linia frontului și coordonarea trupelor ucrainene încă de la începutul invaziei rusești din 2022. De asemenea, în februarie anul acesta, compania lui Elon Musk a blocat mii de terminale Starlink utilizate ilegal de forțele ruse, un gest care a încetinit avansul Moscovei și a ajutat militar armata ucraineană.

Ucraina încearcă să-l convingă pe Musk să permită armatei sale să utilizeze rețeaua de sateliți Starlink pe teritoriul rus pentru a permite Kievului să-și îmbunătățească precizia atacurilor cu rachete și drone.