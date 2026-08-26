Noul guvern al Ungariei, condus de prim-ministrul Peter Magyar, a clasificat oficial Rusia drept „o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea globală”, într-o decizie care marchează o ruptură totală față de politica externă favorabilă Moscovei dusă timp de 16 ani de către fostul premier Viktor Orban.

Noua poziție a Budapestei a fost publicată în Monitorul Oficial al Ungariei și stabilește liniile directoare pentru delegația ungară care va participa în septembrie la Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

„Ungaria condamnă agresiunea militară rusă, susține fără rezerve suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute la nivel internațional și recunoaște dreptul Ucrainei la autoapărare”, se arată în document.

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„Comportamentul Rusiei reprezintă o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea globală și pune, de asemenea, în pericol grav minoritatea maghiară care trăiește în regiunea carpatică.” În același timp, noul guvern subliniază în document că „susține toate eforturile care vizează desfășurarea negocierilor în vederea realizării unei păci durabile și a unor garanții de securitate pe termen lung”.

Condamnarea Rusiei reprezintă o ruptură clară față de abordarea politicii externe a guvernului anterior, condus de Viktor Orban, care urmărea o cale mai favorabilă Moscovei. Acesta bloca adesea toate inițiativele de sprijin financiar pentru Kiev și sancțiuni economice pentru Rusia. Spre exemplu, în martie, liderii UE l-au criticat aspru pe premierul ungar de atunci, Viktor Orban, pentru blocarea unui pachet de împrumuturi de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

În prezent, deși discursul politic s-a schimbat radical, noul guvern de la Budapesta menține o abordare pragmatică dictată de relațiile economice. Ungaria a continuat să ofere asistență umanitară masivă Ucrainei, dar exclude trimiterea de armament sau trupe pe front.