Angajare, dosar pentru un concurs, licitație, viză de lucru în străinătate: certificatul de cazier judiciar apare pe lista de acte în situații foarte diferite. Documentul este eliberat de Poliția Română, în baza Legii nr. 290/2004, iar în prezent poate fi obținut pe trei căi, cu durate și costuri diferite.

La ghișeu, cu actul de identitate

Varianta clasică rămâne ghișeul de cazier al poliției. Solicitantul se prezintă cu actul de identitate în original, completează cererea pe loc și primește certificatul, de regulă, în aceeași zi sau în cel mult trei zile lucrătoare. Eliberarea este gratuită. Limita acestei variante ține de program: ghișeele funcționează de luni până vineri, cu orare care diferă de la un județ la altul, ceea ce înseamnă, pentru mulți angajați, o învoire de la serviciu.

Online, în nume propriu, prin platforma Ministerului de Interne

A doua cale este HUB-ul de servicii al MAI, unde cetățenii români și firmele cu sediul în România pot cere certificatul în format electronic, tot gratuit. Condiția este un cont validat, iar documentul rezultat poartă semnătură electronică. Specialiștii în digitalizarea serviciilor publice observă că pasul care îi oprește pe cei mai mulți utilizatori nu este cererea în sine, ci validarea contului, care presupune confirmarea identității. Pentru cine vrea să parcurgă etapele pe rând, există ghiduri care explică cum obții cazierul judiciar online , pas cu pas.

Prin împuternicit, când drumul la ghișeu nu este posibil

Legea permite și depunerea cererii prin reprezentant: un avocat cu împuternicire avocațială sau o persoană cu procură notarială. Pe acest mecanism funcționează serviciile private de eliberare cazier judiciar online , care depun cererea în numele solicitantului și îi transmit certificatul scanat pe e-mail, iar la cerere și originalul prin curier. Aceste servicii sunt contra cost: tariful acoperă depunerea și urmărirea cererii, nu documentul, care rămâne gratuit la stat. Varianta este folosită mai ales de românii din diaspora și de cei care nu au cont validat în platforma MAI.

Ce merită verificat înainte de cerere

Indiferent de cale, câteva detalii decid dacă documentul va fi acceptat. Certificatul este valabil șase luni de la data eliberării și numai pentru scopul menționat în cerere. Instituția care îl solicită poate cere originalul pe hârtie, nu o copie scanată, iar pentru folosirea în afara țării pot fi necesare traducerea autorizată și apostila. În cazul cetățenilor altor state din Uniunea Europeană, eliberarea poate dura până la aproximativ 30 de zile, pentru că se cer date și din țara de cetățenie.

Alegerea ține, în final, de timpul disponibil și de forma în care trebuie depus actul. Cine are cont validat rezolvă cererea de acasă, fără costuri; cine are nevoie de original sau se află departe de un ghișeu are la îndemână reprezentarea prin împuternicit.