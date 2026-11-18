Președintele chinez Xi Jinping și omologul său rus, Vladimir Putin, au purtat discuții bilaterale miercuri, 18 noiembrie, la Shenzhen, China, în marja summitului APEC. Discuțiile s-au desfășurat în cadrul unui mic dejun de lucru, alături de delegațiile celor două state. Din partea Rusiei, la întâlnire au participat ministrul de externe Serghei Lavrov și consilierul prezidențial Iuri Ușakov.

Discuțiile s-au axat pe perspectivele consolidării parteneriatului global și a cooperării strategice dintre cele două țări, precum și pe chestiuni internaționale și regionale, anunță Kremlinul.

„Domnule președinte Putin, dragul meu prieten. Este extrem de simbolic faptul că aceasta este a treia noastră întâlnire față în față de la începutul acestui an și a 50-a noastră întâlnire din 2013, incluzând atât întâlnirile în persoană, cât și videoconferințele.“, a declarat Xi Jinping la ceremonia de deschidere a summitului directorilor executivi din cadrul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din 2026, care are loc în orașul Shenzhen, din sudul Chinei. „Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la instituirea parteneriatului și a cooperării strategice dintre China și Rusia, precum și 25 de ani de la semnarea Tratatului de bună vecinătate și cooperare prietenoasă. Sub conducerea noastră fermă, relațiile dintre China și Rusia au rămas de neclintit ca un munte în fața tuturor provocărilor cu care se confruntă lumea.

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Acestea au perspective ample și nu se lasă influențate de schimbările trecătoare ale situației internaționale. Ele aduc mai multă stabilitate și certitudine într-o lume turbulentă și haotică și servesc drept model pentru un nou tip de relații între marile puteri, caracterizate prin egalitate, respect reciproc, bună-credință și cooperare reciproc avantajoasă. Privind spre viitor, trebuie să continuăm să mergem înainte cu determinare și curaj, valorificând potențialul enorm al relațiilor noastre bilaterale și îmbogățindu-le conținutul.“, a mai transmis liderul de la Beijing.

„Este important să ne concentrăm în continuare asupra activității practice, să perseverăm în eforturile noastre, să aprofundăm cooperarea noastră prin acțiuni concrete și să ne asumăm cu fermitate responsabilitățile care revin marilor puteri, contribuind la modelarea unei lumi multipolare și la promovarea democratizării relațiilor internaționale.

Mâine vom participa la cea de-a 33-a reuniune informală a liderilor economici din cadrul APEC. Suntem pregătiți să colaborăm cu Rusia și cu ceilalți membri ai familiei extinse din Asia-Pacific pentru a deschide perspective ample pentru regiune și a promova prosperitatea acesteia, unind forțele pentru a construi o comunitate Asia-Pacific. Vă mulțumesc.“, a încheiat președintele chinez.

Răspunsul președintelui rus

La rândul său, președintele rus, Vladimir Putin, a afirmat că parteneriatul dintre China și Rusia în domeniul politicii externe funcționează „în mod constant și pozitiv pe scena internațională”. Liderul de la Kremlin a declarat miercuri că se așteaptă la un „beneficiu potențial semnificativ” în urma întâlnirii trilaterale pe care o va avea mâine cu președintele american Donald Trump și cu liderul chinez Xi Jinping.

„Domnule președinte, dragul meu prieten. Sunt sincer încântat să mă întâlnesc cu dumneavoastră la Shenzhen. Cred că nu este o coincidență faptul că ați ales acest oraș ca loc de desfășurare a întâlnirii delegațiilor din economiile APEC. Acest oraș frumos, aflat într-o dezvoltare rapidă, este, fără îndoială, un simbol al prosperității Chinei. Știm foarte bine că, până destul de recent, populația din această zonă era relativ redusă. Astăzi, Shenzhen este una dintre cele mai mari zone metropolitane din lume, dezvoltându-se într-un ritm remarcabil. Vă felicităm pentru această realizare. Este un exemplu excelent de urmat.“, i-a transmis Putin lui Xi Jinping, după ce a luat cuvândul la ceremonia de deschidere a summitului APEC de miercuri. „Avem un obiectiv comun: să asigurăm pacea și prosperitatea în regiunea Asia-Pacific. Vom lucra, așa cum vă place să spuneți chiar dumneavoastră, umăr la umăr, în beneficiul popoarelor din Rusia și din Republica Populară Chineză. În acest an, am organizat într-adevăr o serie de întâlniri productive – la Beijing în luna mai, la Bișkek și, ulterior, la New Delhi. Avem un program bine stabilit de contacte. Cooperarea noastră înregistrează progrese constante pe baza Tratatului de bună vecinătate și cooperare prietenoasă, semnat acum un sfert de secol. Relațiile noastre evoluează în mod pozitiv și aș dori să profit de această ocazie pentru a vă felicita cu privire la desfășurarea cu succes a celei de-a cincea sesiuni plenare a celui de-al 20-lea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez. Aceasta a stabilit, fără îndoială, direcția de urmat pentru dezvoltarea viitoare a Republicii Populare Chineze.“, a continuat președintele Rusiei.

Potrivit acestuia, comerțul bilateral dintre cele două țări a depășit pragul de 200 de miliarde de dolari americani pentru al cincea an consecutiv.

„Acesta era obiectivul pe care ni l-am stabilit cu puțin timp în urmă. Și toate indiciile sugerează că, în acest an, nu numai că vom atinge din nou acest nivel, ci vom înregistra și o creștere solidă a comerțului bilateral. De asemenea, suntem mulțumiți de dialogul substanțial care se desfășoară în domeniul cercetării și inovării. Conectivitatea în domeniul transporturilor se dezvoltă, iar cooperarea în sfera umanitară s-a intensificat. Acest lucru a fost, fără îndoială, facilitat de regimul fără vize introdus la inițiativa dumneavoastră. Fluxurile turistice au crescut cu până la 43%“, a mai spus Putin.

Liderul de la Kremlin a subliniat că „tandemul ruso-chinez în materie de politică externă funcționează în mod constant și productiv“.

„În ciuda contextului geopolitic dificil, continuăm să adoptăm o abordare constructivă în vederea conturării unei ordini mondiale multipolare mai echitabile. Suntem cu adevărat încântați să ne aflăm aici, printre prieteni. Vă mulțumesc foarte mult.“, a declarat președintele rus.

Făcând referire la ceea ce a descris drept o economie globală fragmentată și la riscurile politico-militare, Putin a afirmat că parteneriatul, și nu izolarea, este necesar și că APEC oferă o ocazie pentru un schimb constructiv de opinii.

„Prin urmare, mă aștept la beneficii potențiale semnificative în urma viitoarei întâlniri trilaterale dintre liderii Rusiei, Chinei și Statelor Unite, care este programată să aibă loc în marja summitului APEC”, a declarat Putin în cadrul summitului.

Când va avea loc prima întâlnire dintre Putin și Trump

Președintele Rusiei vca participa la o întâlnire, joi dimineața, cu președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping. Totuși, Vladimir Putin și Donald Trump se vor întâlni și astăzi la o recepție oficială în Shenzhen, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Secretarul de presă al președintelui Federației Ruse a mai precizat că, în timpul discuțiilor cu Xi Jinping, președintele Federației Ruse a abordat problema soluționării conflictului din Ucraina și a vorbit despre contactele sale cu Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova.

Întâlnirea dintre Putin și Trump, în marja summitului APEC, va fi una restrânsă, fără participarea unor delegații numeroase, a declarat Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al președintelui rus, pentru „Vesti”.

Putin și Trump se pot întâlni de mai multe ori în timpul desfășurării summitului APEC, a declarat Ușakov jurnalistului „Vestii” Zarubin.

Putin și Trump vor avea o discuție completă la summitul APEC, indiferent de formatul întâlnirii, a mai precizat oficialul rus. Potrivit acestuia, Putin și Trump s-ar putea întâlni și în această seară, în timpul unei cine festive.