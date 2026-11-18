Şedinţa de Birou Permanent de la Camera Deputaţilor, de miercuri, a avut pe ordinea de zi, la punctul 6, o solicitare din partea mai multor deputaţi pentru constituirea unei comisii parlamentare.

Aceasta va avea ca obiectiv să elucideze împrejurările în care fostul premier, Ilie Bolojan, s-a folosit de resursele SPP în cadrul unui eveniment privat.

„Către: Biroul Permanent al Camerei Deputaților Subsemnatul Coarnă Dumitru, deputat neafiliat, ales în Circumscripția Electorală nr. 42-Bucureşti, vă solicităm înființarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea utilizării resurselor SPP de către fostul prim-ministru al României, Ilie Bolojan. Anexăm prezentei solicitări: 1. Hotărârea privind înființarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea utilizării resurselor SPP de către fostul prim-ministru al României, Ilie Bolojan. 2. Lista inițiatorilor proiectului de hotărâre privind înființarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea utilizării resurselor SPP de către fostul prim-ministru al României, Ilie Bolojan.>

Potrivit unor surse din BP, nu s-a opus absolut niciun parlamentar pentru ca această solicitare să fie înscrisă pe ordinea de zi de miercuri a Biroului Permanent. Este posibil ca această să intre la plen miercurea viitoare, având în vedere că lunea sunt doar dezbateri.