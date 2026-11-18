Comisia Europeană ar intenționa să pregătească un plan de împrumuturi suplimentare de 45 de miliarde de euro pentru Ucraina, în 2027. Potrivit unui document consultat de The Kyiv Independent, comisarii de la Bruxelles ar vrea și să modifice regulile pentru a încuraja alte state să contribuie cu fonduri suplimentare la sprijinirea Kievului.

Propunerea, care ar urma să fie prezentată azi, 18 noiembrie, vine după ce Volodimir Zelenski a avertizat că Ucraina ar putea avea un deficit de finanțare de aproximativ 70 de miliarde de euro în 2027. Președintele ucrainean a cerut atunci sprijinul Uniunii Europene. Cele 45 de miliarde de euro ar fi acordate statului ucrainean sub formă de împrumuturi garantate de bugetul UE. Rambursarea ar urma să fie făcută doar după ce Kievul va primi despăgubiri de război din partea Rusiei.

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Ce ar avea în plan Comisia Europeană

Din totalul finanțării, 25 de miliarde de euro ar urma să susțină industria de apărare a Ucrainei. Alocarea banilor ar depinde de lista echipamentelor pe care Kievul vrea să le cumpere. De menționat faptul că producătorii din UE și Ucraina ar avea prioritate la contracte. Kievul ar putea cumpăra echipamente din afara blocului comunitar dacă furnizorii europeni nu pot asigura livrările necesare la timp.

În acest sens, Ucraina ar putea cumpăra și componente din China sau rachete PAC-3 pentru sistemele Patriot, dacă obține derogările necesare. Alte 20 de miliarde de euro ar fi împărțite între două programe de sprijin financiar, condiționate de reformele convenite cu UE și Fondul Monetar Internaționai (FMI).

Comisia Europeană vrea să evite problemele din 2026, când împrumutul de 90 de miliarde de euro a acoperit doar două treimi din necesarul Ucrainei, iar ajutorul din afara UE a fost limitat. Bruxelles propune modificarea legislației pentru a facilita contribuțiile altor state.

Modificarea ar permite statelor din afara UE, cu bonitate ridicată, să ofere garanții financiare pentru instrumentul denumit Facilitatea pentru Ucraina. Astfel, ar putea fi atrase încă 5 miliarde de euro, peste cele 10 miliarde propuse deja de Bruxelles. Țările participante ar urma să suporte și o parte din dobânzi.

Norvegia, prezentă deja la acest mecanism

Norvegia a participat deja la acest mecanism, iar Comisia Europeană vrea să atragă și alte state. O a doua modificare ar facilita noi împrumuturi din partea țărilor membre G7. Rambursarea acestora ar urma să fie făcută din profiturile viitoare ale activelor rusești înghețate, după achitarea creditelor anterioare de aproximativ 50 de miliarde de dolari. Comisia nu a precizat valoarea noii finanțări, arată The Kyiv Independent.

Comisarii de la Bruxelles caută soluții pentru finanțarea Ucrainei pe termen lung, în condițiile în care bugetele statelor UE sunt tot mai presate de cheltuielile pentru apărare, energie și protecție socială. Potrivit prognozelor Comisiei Europene, aproape toate statele membre vor avea deficite bugetare în 2027.

Bugetul UE pentru 2028-2034 prevede 89 de miliarde de euro pentru Ucraina, sumă insuficientă pentru acoperirea nevoilor Kievului. Printre soluțiile analizate se numără majorarea contribuțiilor statelor membre și folosirea profiturilor activelor rusești înghețate. Liderii europeni vor discuta finanțarea Ucrainei la reuniunea din 26-27 noiembrie, cu obiectivul de a ajunge la un acord până în decembrie.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ