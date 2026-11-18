Dan Dungaciu a comentat întâlnirea dintre liderii Statelor Unite și Chinei, organizată la Shenzhen. El a explicat de ce discuțiile nu vor duce la o înțelegere de tipul celei de la Yalta. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Yalta nu poate să funcționeze în condițiile date”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu a analizat perspectivele summitului de la Shenzhen. Analistul punctează că dialogul dintre cele două puteri nu înlătură competiția dintre ele, fiecare stat urmărindu-și propriile interese.

„Eu cred că înainte trebuie să spunem ce nu va însemna. Noi avem tendința, care este omenească, să captăm realitatea din fața noastră. Cum să spun, arunci plasa să prinzi realitatea. Și aruncăm plasele pe care le avem la dispoziție. Sigur că plasele alea s-ar putea să aibă ochiurile prea largi, ca să nu fie capabile să prindă toată realitatea, pentru că realitatea e alta. Desigur că nouă, în minte, ne vine întotdeauna și Războiul Rece, Malta, și Yalta. Eu nu cred că va fi Yalta, pentru că Yalta nu poate să funcționeze în condițiile date. Acolo va fi o discuție cu zâmbete pe față, dar pe sub masă fiecare încearcă să îi lege șireturile fiecăruia.”, a declarat analistul.

„Ei nu pot să tranșeze toate problemele acuma”

Geopoliticianul a vorbit despre miza economică a întâlnirii dintre SUA și China și strategia americană de reducere a dependenței de Taiwan. Acesta susține că Washington încearcă să-și dezvolte propriile capacități de producție.

„Ei nu pot să tranșeze toate problemele acum, pentru că încearcă mulți dintre ei să-și câștige timp. America și China își zâmbesc, se întâlnesc, au grijă ca ceva rău să nu se mai întâmple, dar la nivel economic blocajele sunt mari. Americanii, sigur că au o miză fantastică: să mute importanța strategică a Taiwanului, să o aducă în Statele Unite, să construiască chip-urile la Arizona. Și au început deja să facă asta, și să-și găsească alternative față de Taiwan, ca să fie mai puțin șantajabili în chestiunea taiwaneză, în momentul în care se vor ocupa de chinezi sau chinezii vor începe să-și găsească o nouă poziție pe scara globală.”, a adăugat sociologul.

„Taiwanul era foarte important”

Sociologul atrage atenția asupra rolului strategic al Taiwanului în industria semiconductorilor. Acesta subliniază că, în ciuda dialogului diplomatic dintre Statele Unite și China, relațiile economice dintre cele două state rămân tensionate.

„Sună cinic ce spun, dar noi, astea credeți că americanii au luat din Taiwan inginerii și i-au dus în Arizona să facă chip-uri? Păi au făcut-o special ca și chinezii să nu aibă o putere de negociere mare. Pentru că Taiwanul, dacă îl scoteai din ecuația asta foarte importantă, D4, America, Japonia, America, Olanda, Taiwan, Japonia, care sunt cei care lucrează la chip-urile de ultimă generație. Cel puțin din ce se știe la acest moment, că nu știm foarte bine China cât are. Evident că Taiwanul era foarte important. Și atunci, sigur că americanii încep să dubleze toată povestea asta, proiecte să-și găsească alternative și, pe viitor, să-și cumpere un pic de timp. Dar să știți că economic, relațiile între cele două state sunt destul de faultate. Adică unii și alții își mai trag preșul (…)”, a precizat geopoliticianul.

Zelenski a avertizat asupra unei noi Yalta

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat încă din octombrie asupra riscului ca marile puteri să negocieze viitorul Ucrainei fără participarea Kievului. Liderul ucrainean a făcut referire la Conferința de la Yalta din 1945 și a respins posibilitatea unei noi împărțiri a sferelor de influență.