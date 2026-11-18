Cutremurul cu magnitudinea de 5,7, produs miercuri dimineață, 18 noiembrie, în zona Vrancea, a provocat momente de panică în mai multe localități din România.

Potrivit declarațiilor făcute de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, o persoană din Galați a fost rănită, iar alte cinci au ajuns la spital după ce au suferit atacuri de panică. Șeful DSU avertizează că reacțiile impulsive pot fi extrem de periculoase în timpul unui seism, mai ales pentru persoanele care locuiesc în blocuri.

O persoană rănită de mobilier a fost transportată la spital în Galați. ”Probabil a intrat în panică în timp ce încerca să se evacueze”, a transmis Raed Arafat.

Raed Arafat a explicat, miercuri dimineață, la Antena 3, că păstrarea calmului și respectarea regulilor de protecție sunt esențiale în timpul unui cutremur.

”Panica e cea mai periculoasă în aceste momente”, a avertizat Raed Arafat, potrivit G4Media.

Arafat a mai recomandat ca oamenii care stau la curte să se evacueze, însă cei din blocuri să nu folosească în astfel de situații casa scărilor pentru că aceasta poate ceda, chiar dacă imobilul nu.

De ce nu a fost transmis un mesaj RO-Alert înaintea cutremurului

Raed Arafat a explicat, într-o intervenție la Digi24, și motivul pentru care autoritățile nu au transmis o avertizare RO-Alert înaintea seismului. Potrivit șefului DSU, timpul disponibil între detectarea unui cutremur și resimțirea acestuia poate fi de numai câteva secunde, insuficient pentru evacuarea în siguranță a populației.

”Prin RO-Alert nu anunțăm un cutremur cu câteva secunde înainte să apară, pentru că nici nu este timp de evacuare, nici nu este timp de a lua măsuri și mai mult inducem panică”, a explicat Raed Arafat.

Seismul s-a produs miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea. Potrivit datelor revizuite ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul a avut magnitudinea de 5,7 și s-a produs la o adâncime de 120,8 kilometri. Mișcarea seismică a fost resimțită în București și în numeroase alte localități din România, dar și în Republica Moldova și Ucraina.