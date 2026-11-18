Ampla reformă administrativ-teritorială propusă de PSD nu are șanse reale de reușită, a afirmat Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung-Muscel, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. PSD și PNL au cel mai mare număr de primari, cu rolul consacrat la orice tip de alegeri, deci nu au niciun interes în implementarea acestei măsuri, susține edilul.

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Fosta candidată la alegerile prezidențiale din 2024 și 2025 a explicat de ce, din punct de vedere al experienței sale ca edil, reforma de reorganizare administrativă a României nu este viabilă.

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Trebuie întrebat poporul

Mai mult, susține Elena Lasconi, această schimbare ar trebui validată sau nu de un referendum care să consulte cetățenii în acest sens.

„Din punctul meu de vedere, ca femeie care crede și luptă de când se știe pentru libertate și democrație, când ai o asemenea temă, cum este reforma administrativ-teritorială, subliniez, REFORMA, cred că ar trebui un referendum și trebuie întrebat poporul. Sunteți pregătiți?”, a declarat aceasta în studioul Gândul.

PSD și PNL nu vor renunța la primarii lor

Primarul din Câmpulung a explicat că PSD și PNL nu ar avea vreun interes să renunțe la numeroșii primari din teritoriu, ținând cont de rolul binecunoscut pe care îl joacă aceștia în timpul campaniilor electorale.

„De ce nu se va întâmpla? Pentru că cei mai mulți primari îi are PSD și PNL. Nu le convine să renunțe la primarii ăștia, care sunt niște furnicuțe foarte bune la alegerile parlamentare pentru strâns voturi”, a continuat Lasconi.

Un alt obstacol, în opinia invitatei, este un acord din partea minorităților și a UDMR, care deja a anunțat că se opune reformei.

Exemplul din Câmpulung

În acest context, fosta președintă USR a dat propriul exemplu, subliniind că orașele mai mici au dificultăți din punct de vedere al dezvoltării. Acest impediment se va accentua, spune edilul.