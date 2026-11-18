Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri dimineața, la Ministerul Afacerilor Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest după ce șapte drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova cu o zi mai devreme. Autoritățile de la Chișinău condamnă incidentele și cer Moscovei să respecte suveranitatea și frontierele țării noastre. La ieșirea din sediul MAE, diplomatul rus a declarat că nu există dovezi că aparatele de zbor sunt de origine rusească. „Bine că nu ne-ați acuzat și de cutremur”, a adăugat ironic oficialul.

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Potrivit Ministerului Afacerilor Externe din țara vecină, șapte aparate de zbor fără pilot au pătruns neautorizat, la 17 noiembrie, în spațiul aerian al Republicii Moldova, inclusiv deasupra municipiului Chișinău. Șase dintre acestea s-au prăbușit pe teritoriul țării.

În nota de protest transmisă lui Ozerov, autoritățile de la Chișinău au calificat incidentele drept încălcări repetate ale spațiului aerian, produse în contextul atacurilor Federației Ruse asupra Ucrainei.

„Aceste acțiuni încalcă suveranitatea Republicii Moldova și pun în pericol viața și siguranța oamenilor”, au transmis reprezentanții MAE.

Incidentele din 17 noiembrie au provocat închiderea temporară a spațiului aerian și sistarea activității a șase puncte de trecere a frontierei. Fragmente ale unui aparat de zbor au fost ulterior descoperite în apropierea localității Naslavcea, raionul Ocnița, la aproximativ 50 de metri de frontiera cu Ucraina.

Ozerov: „Nu există dovezi că dronele sunt rusești”

La ieșirea din sediul MAE, Oleg Ozerov a declarat pentru jurnaliști că subiectul necesită investigații și că partea moldovenească ar trebui să prezinte date concrete despre traseul dronelor, inclusiv locurile prin care acestea au intrat și au ieșit din spațiul aerian al țării, transmite IPN.

Ambasadorul a menționat că Moscova este deschisă dialogului și soluționării chestiunilor contradictorii, dar consideră necesară crearea unor mecanisme comune de investigare. Potrivit acestuia, Rusia a propus constituirea unei comisii comune care să stabilească proveniența dronelor și modul în care acestea au ajuns în Republica Moldova.

Totodată, Oleg Ozerov a mai spus că politica Rusiei nu urmărește agravarea relațiilor cu Republica Moldova și și-a exprimat speranța că argumentele părții ruse vor fi auzite.