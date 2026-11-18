Propunerea legislativă a Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), inițiată de deputatul Gabriel Florea, privind majorarea plafonului zilnic pentru plățile și încasările în numerar de la 5.000 la 50.000 de lei a fost adoptată în Parlament, cu 173 de voturi.

Inițiativa, care modifică Legea nr. 70/2015, a trecut de votul parlamentar și urmează să devină lege, reprezentând o măsură concretă pentru susținerea capitalului românesc, a micilor comercianți și a antreprenorilor sufocați de birocrație și restricții administrative.

Prin această modificare legislativă se instituie un plafon unic zilnic de 50.000 de lei pentru încasările și plățile în numerar între firme, precum și între acestea și persoanele fizice.

Măsura simplifică regulile privind tranzacțiile cu numerar, elimină diferențele dintre categoriile de operațiuni și reduce costurile administrative suportate de mediul de afaceri. Este un pas către o economie în care antreprenorii români să își poată desfășura activitatea fără obstacole birocratice inutile.

Deputatul AUR Gabriel Florea a criticat măsurile economice adoptate în ultimul an, arătând că majorarea taxelor, impozitelor și prețurilor la energie a împins numeroși antreprenori în dificultate, într-un climat economic tot mai apăsător pentru firmele românești.

„Din cauza măsurilor economice proaste luate în ultimul an, mediul de afaceri traversează momente extrem de dificile. Au fost mărite peste noapte taxele, impozitele, TVA-ul. Au fost luate măsuri care au dus la majorarea galopantă a prețurilor energiei. Iar toate aceste lucruri, și nu numai, au dus la insolvențe, la falimente. (…) Noi, AUR, înțelegând aceste probleme, am depus mai multe inițiative legislative care vin în sprijinul nevoilor antreprenorilor. Iar una dintre aceste inițiative este PL-x 110, prin care propunem majorarea plafonului plăților cash zilnice de la 5.000 de lei la 50.000 de lei”, a declarat deputatul AUR Gabriel Florea.

Totodată, Gabriel Florea a atras atenția că plafoanele restrictive pentru plățile în numerar au devenit o piedică pentru micii comercianți, agricultori și antreprenori, în special pentru cei din mediul rural, unde numerarul continuă să joace un rol important în activitatea economică.