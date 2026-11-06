(P) Ce este canibalizarea în marketing și cum ajung campaniile tale să concureze între ele

Investești în mai multe campanii, traficul crește, iar reclamele generează clickuri. Cu toate acestea, vânzările rămân aproape la același nivel. Una dintre posibilele explicații este că o parte dintre campaniile tale ajung să urmărească aceiași utilizatori, să promoveze oferte similare sau să revendice aceleași conversii.

Fenomenul este cunoscut drept canibalizare în marketing și poate apărea atât în publicitatea plătită, cât și în SEO sau în strategia comercială a unei companii. Identificarea lui te ajută să înțelegi dacă investițiile generează rezultate noi sau doar redistribuie performanța între canalele existente.

Ce înseamnă canibalizarea în marketing?

Canibalizarea apare atunci când două sau mai multe produse, campanii ori inițiative ale aceleiași companii concurează pentru aceeași cerere, în loc să contribuie la extinderea acesteia.

De exemplu, un magazin online poate lansa o campanie pentru o nouă gamă de produse, iar vânzările acesteia să crească în detrimentul unei game deja existente. La nivelul întregii afaceri, câștigul poate fi mult mai mic decât sugerează rezultatele noii campanii. În marketingul digital, situația devine mai complexă, deoarece suprapunerile pot apărea între campanii, audiențe, pagini web și canale de promovare.

Când campaniile plătite urmăresc același public

Imaginează-ți că o companie rulează simultan mai multe campanii Meta Ads pentru produse asemănătoare. Dacă acestea vizează segmente de public foarte apropiate, există riscul ca aceleași persoane să fie expuse repetat la mesaje diferite. În funcție de modul în care platforma gestionează licitațiile și livrarea reclamelor, suprapunerea poate îngreuna distribuirea eficientă a bugetului și interpretarea rezultatelor.

O problemă asemănătoare poate apărea în Google Ads atunci când mai multe campanii au criterii de eligibilitate similare. Platforma stabilește ce reclamă poate participa la licitație, însă structura neclară a contului poate face dificil controlul asupra priorităților și bugetelor.

Canibalizarea SEO: mai multe pagini pentru aceeași intenție

Un alt exemplu frecvent apare atunci când un site publică mai multe pagini care răspund aproape identic aceleiași intenții de căutare. Să presupunem că o companie are trei articole despre alegerea unei saltele ortopedice. Dacă toate tratează aceleași întrebări și urmăresc expresii foarte apropiate, motoarele de căutare pot avea dificultăți în identificarea celei mai relevante pagini.

Traficul poate fi împărțit între mai multe URL-uri, iar paginile pot concura pentru aceleași poziții. Totuși, simpla prezență a două pagini pentru un cuvânt-cheie comun nu înseamnă automat canibalizare. Contează intenția utilizatorului și rolul fiecărei pagini. Din fericire, o agenție SEO poate identifica aceste suprapuneri prin analiza conținutului, a interogărilor și a performanței paginilor, apoi poate recomanda consolidarea, diferențierea sau reorganizarea lor.

Cum recunoști o problemă de canibalizare?

Primul indiciu este discrepanța dintre rezultatele individuale ale campaniilor și evoluția generală a afacerii. De exemplu, o campanie nouă poate raporta numeroase conversii, în timp ce o campanie mai veche pierde aproximativ același volum de vânzări. Situația merită investigată pentru a determina dacă există cerere nouă sau doar o redistribuire a clienților.

Alte indicii pot include suprapunerea audiențelor, fluctuațiile frecvente între paginile care apar pentru aceeași căutare și creșterea cheltuielilor de promovare fără o evoluție proporțională a rezultatelor totale. Este importantă și analiza atribuirii conversiilor deoarece aceeași achiziție poate implica mai multe puncte de contact, iar rapoartele platformelor pot atribui credit aceleiași vânzări.

Cum eviți concurența inutilă între campanii?

Soluția începe cu definirea clară a rolului fiecărei inițiative. Campaniile pot fi organizate în funcție de obiective, categorii de produse, segmente de public sau etapele procesului de cumpărare.

În SEO, paginile trebuie să acopere intenții distincte și să ofere informații suficient de diferite pentru a justifica existența lor separată. În publicitatea plătită, analiza suprapunerilor și ajustarea structurii campaniilor pot îmbunătăți utilizarea bugetului. O agenție de marketing poate coordona aceste activități la nivelul întregii strategii, urmărind atât performanța fiecărui canal, cât și contribuția sa la rezultatele totale ale companiei.

Așadar, canibalizarea arată de ce performanța marketingului trebuie analizată dincolo de rapoartele individuale. O campanie poate părea foarte eficientă, dar valoarea sa reală depinde și de rezultatele suplimentare pe care le aduce afacerii. Obiectivul este ca fiecare inițiativă să aibă un rol bine definit, iar investițiile să contribuie la atragerea unor oportunități comerciale reale. Uneori, o strategie mai simplă, cu mai puține suprapuneri și obiective mai clare, poate produce rezultate mai bune decât un număr mare de campanii care urmăresc același public.