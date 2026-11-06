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Scandalul Epstein ajunge din nou la JPMorgan. Democrații pregătesc o anchetă în Senatul SUA. Ce știau directorii băncii încă din 2006

Scandalul Epstein ajunge din nou la JPMorgan. Democrații pregătesc o anchetă în Senatul SUA. Ce știau directorii băncii încă din 2006
Jeffrey Epstein - Foto: Facebook
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După victoria zdrobitoare în fața republicanilor în alegerile „midterms”, democrații pregătesc o avalanșă de dosare împotriva lui Trump și a apropiaților acestuia. Învingătorii scrutinului de marți vor să investigheze relațiile financiare dintre JPMorgan Chase și Jeffrey Epstein, fost prieten al lui Trump, după preluarea controlului asupra Senatului, în ianuarie 2027. Ancheta ar urma să stabilească de ce banca l-a păstrat client ani la rând, deși existau avertismente privind activitățile sale controversate.

Democrații din Senatul Statelor Unite pregătesc o investigație privind relațiile dintre JPMorgan Chase, cea mai mare bancă americană, și Jeffrey Epstein, finanțistul condamnat pentru infracțiuni sexuale, care ar fi murit în închisoare în 2019, potrivit Reuters.

Jeffrey Epstein - Foto: Profimedia images

Jeffrey Epstein – Foto: Profimedia images

Ancheta ar urma să fie lansată în ianuarie 2027, imediat după instalarea noii majorități democrate, și să examineze deciziile luate de conducerea instituției financiare în perioada în care Epstein era clientul băncii, potrivit CNBC, care citează o sursă familiarizată cu planurile parlamentarilor.

Investigația ar putea fi coordonată de Comisia pentru Finanțe a Senatului, a cărei conducere este așteptată să fie preluată de senatorul democrat Ron Wyden. Acesta intenționează să folosească atribuțiile de supraveghere ale Congresului pentru a obține documente și declarații din partea reprezentanților instituțiilor financiare, inclusiv prin emiterea unor citații obligatorii.

JPMorgan l-a păstrat pe Epstein client până în 2013, în ciuda avertismentelor

Una dintre persoanele care ar putea fi vizate de investigație este Mary Callahan Erdoes, directoarea diviziei de administrare a activelor și averilor din cadrul JPMorgan.

Într-o declarație sub jurământ din 2023, aceasta a recunoscut că știa încă din 2006 despre acuzațiile potrivit cărora Jeffrey Epstein plătea pentru aducerea unor fete minore la locuința sa. Cu toate acestea, JPMorgan a continuat să îi ofere servicii bancare până în 2013, la șapte ani după momentul în care Erdoes a aflat despre respectivele acuzații.

Jeffrey Epstein – Foto: Profimedia images

Jamie Dimon, directorul general al JPMorgan Chase, a declarat anterior că Erdoes avea autoritatea necesară pentru a decide încetarea relației comerciale cu Epstein. În declarațiile anterioare, șeful instituției și-a exprimat regretul pentru relația avută cu Epstein, susținând însă că nu l-a ajutat să comită infracțiuni.

În 2023, JPMorgan a acceptat să plătească 290 de milioane de dolari pentru soluționarea unui proces intentat în numele victimelor lui Epstein.

De asemenea, banca a încheiat un acord de 75 de milioane de dolari pentru stingerea unui litigiu inițiat de autoritățile din Insulele Virgine Americane, care au acuzat instituția că ar fi facilitat și ar fi beneficiat financiar de activitățile infracționale ale fostului său client. Ambele acorduri au fost încheiate fără ca JPMorgan să recunoască săvârșirea unor fapte ilegale.

Instituția financiară a încercat să atribuie o parte din responsabilitate fostului director de investiții Jes Staley, susținând că acesta ar fi ascuns sau nu ar fi raportat informații despre activități suspecte. Staley, care a părăsit JPMorgan în 2013, a negat că ar fi avut cunoștință despre infracțiunile comise de Epstein.

Ancheta ar putea ajunge și la alte bănci și oameni de afaceri influenți

Ron Wyden a publicat în august un raport în care a acuzat conducerea mai multor instituții financiare americane că ar fi întârziat raportarea unor tranzacții suspecte asociate lui Jeffrey Epstein. Potrivit documentului, existau indicii privind posibile operațiuni de spălare a banilor și tranzacții care ar fi putut avea legătură cu finanțarea traficului sexual.

Raportul menționa JPMorgan Chase, Deutsche Bank și Bank of America, ridicând întrebări privind modul în care aceste instituții au gestionat operațiunile financiare ale lui Epstein.

Democrații intenționează să extindă verificările și asupra altor persoane influente care au avut relații financiare cu acesta. Printre numele vizate se află și miliardarul Leon Black, fost director general al Apollo Global Management, care i-a plătit lui Epstein 158 de milioane de dolari pentru servicii de consultanță financiară.

Black a contestat în instanță solicitările Congresului privind furnizarea de documente și declarații. De asemenea, acesta a intentat un proces pentru defăimare împotriva congresmenului democrat Robert Garcia.

Jeffrey Epstein a murit în august 2019, într-o închisoare din New York, după ce fusese arestat și pus sub acuzare la nivel federal pentru trafic sexual cu minore.

Cazul său a revenit în atenția publică după ce Departamentul american al Justiției a publicat un volum mare de documente referitoare la investigațiile care l-au vizat. Numele președintelui Trump apare în repetate rânduri în aceste documente. Șeful de la Casa Albă nu a fost până acum pus sub acuzare pentru vreo infracțiune în legătură cu Jeffrey Epstein.

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