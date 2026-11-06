Prima pagină » Actualitate » Luca Niculescu îndeamnă oamenii de afaceri din România să propună politici publice pentru Guvernul său: „Veniți cu soluții care pot fi aplicate”

Luca Niculescu îndeamnă oamenii de afaceri din România să propună politici publice pentru Guvernul său: „Veniți cu soluții care pot fi aplicate”

Flavius Niculescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prim-ministrul Luca Niculescu a participat vineri, 6 noiembrie, la summit-ul organizat de membrii Confederației Patronale Concordia, intitulat „Cum activăm capitalul României”. În timpul discursului adresat reprezentanților mediului de afaceri, premierul a adresat o invitație directă tuturor oamenilor de business să propună soluții pentru guvernarea țării. De altfel, Niculescu a precizat că o parte dintre propunerile făcute de președintele Confederației, antreprenorul Dan Șucu, au fost incluse în programul său de guvernare. La scurt timp după încheierea evenimentului, șeful Guvernului a părăsit sala fără să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

Vezi galeria foto
5 poze

Sondaj Gândul

Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres?

Vezi rezultate

Loading ...

„Nu vă invit doar la masa consultărilor, vă invit la masa la care construim soluțiile”

„Adresez azi o invitație directă Confederației Patronale Concordia și întregului mediu de afaceri. Nu vă invit doar la masa consultărilor, vă invit la masa la care construim soluțiile. Veniți cu propuneri de politici publice, cu analize de impact, cu soluții care să poată fi aplicate și cu disponibilitatea de a contribui, alături de noi, la punerea lor în practică.

Într-adevăr, domnule președinte Șucu, ați văzut că o parte dintre propunerile și ideile dumneavoastră au fost preluate în programul de guvernare. Guvernul are responsabilitatea să asculte, să evalueze, să ia decizii, să explice transparent aceste decizii. Vă propun să discutăm onest și să găsim împreună aceste soluții”, le-a transmis premierul oamenilor de afaceri.

„Așteptăm să inovați și să construiți companii capabile să facă față competiției globale”

„Iată și câteva așteptări pe care le avem de la mediul de afaceri. Așteptăm să continuați să investiți în România. Să aveți ambiție și viziune pe termen lung. Așteptăm să inovați, să creșteți productivitatea, să construiți companii capabile să facă față competiției globale. Așteptăm să investiți în oameni, în educație, în calificare, în locuri de muncă stabile și bine plătite”, a mai precizat Luca Niculescu.

Evenimentul a fost deschis cu discursul președintelui Confederației Patronale Concordia, Dan Șucu, urmat de cel al premierului Luca Niculescu. Ulterior, a preluat cuvântul și Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv în Comisia Europeană.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Hoț român, prins în cel mai neașteptat mod! A adormit în patul casei în care intrase la furat
Digi24
Manipulare sau divertisment: povestea controversată a reality show-ului care a scandalizat întreaga țară
Cancan.ro
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Prosport.ro
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
Adevarul
Ce alocație primesc, de fapt, copiii ucraineni, comparativ cu cei români? De unde vine mitul celor 3.800 de lei care circulă din nou pe rețelele de socializare
Mediafax
Cum îi atrage Kim Jong Un pe hackeri de partea regimului: apartamente, bani și o misiune specială
Click
Adevărul despre alocațiile copiilor ucraineni din România! Primesc 3.800 de lei pe lună?
Digi24
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
Cancan.ro
Cuplul anului în România😮 Aris Eram și Gabriella, împreună⁉️ Dani Oțil a amuțit, Ramona Olaru a crezut că nu aude bine: 'Baby...↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. După 10 ani de căsnicie, antrenorul a fost înșelat cu Radu Niculescu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este teocrația?
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
DECESDoliu în presă. Cunoscutul om de televiziune a murit la 82 de ani
10:33
Doliu în presă. Cunoscutul om de televiziune a murit la 82 de ani
ANCHETĂScandalul Epstein ajunge din nou la JPMorgan. Democrații pregătesc o anchetă în Senatul SUA. Ce știau directorii băncii încă din 2006
10:11
Scandalul Epstein ajunge din nou la JPMorgan. Democrații pregătesc o anchetă în Senatul SUA. Ce știau directorii băncii încă din 2006
ECONOMIEConsumul s-a prăbușit în 2026. Datele INS arată că românii au cumpărat mai puțin în primele nouă luni ale anului. Unde s-au înregistrat cele mai mari scăderi
10:02
Consumul s-a prăbușit în 2026. Datele INS arată că românii au cumpărat mai puțin în primele nouă luni ale anului. Unde s-au înregistrat cele mai mari scăderi
Gândul de VremeDupă ploi urmează frigul, ANM anunță temperaturi de până la -12 grade. Cum va fi vremea în București la sfârșit de săptămână
10:01
După ploi urmează frigul, ANM anunță temperaturi de până la -12 grade. Cum va fi vremea în București la sfârșit de săptămână
ANALIZA de 10Care ar putea fi mutările lui Trump după ce democrații au câștigat alegerile de la jumătatea mandatului. Explicațiile punctuale ale experților Atlantic Council
10:00
Care ar putea fi mutările lui Trump după ce democrații au câștigat alegerile de la jumătatea mandatului. Explicațiile punctuale ale experților Atlantic Council
GALERIE FOTOMonica Gabor, viață de coșmar la 39 de ani. Rămasă fără bani, s-a angajat. Cum își câștigă existența acum
09:44
Monica Gabor, viață de coșmar la 39 de ani. Rămasă fără bani, s-a angajat. Cum își câștigă existența acum

Cele mai noi

Trimite acest link pe