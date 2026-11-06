Luca Niculescu îndeamnă oamenii de afaceri din România să propună politici publice pentru Guvernul său: „Veniți cu soluții care pot fi aplicate”

Prim-ministrul Luca Niculescu a participat vineri, 6 noiembrie, la summit-ul organizat de membrii Confederației Patronale Concordia, intitulat „Cum activăm capitalul României”. În timpul discursului adresat reprezentanților mediului de afaceri, premierul a adresat o invitație directă tuturor oamenilor de business să propună soluții pentru guvernarea țării. De altfel, Niculescu a precizat că o parte dintre propunerile făcute de președintele Confederației, antreprenorul Dan Șucu, au fost incluse în programul său de guvernare. La scurt timp după încheierea evenimentului, șeful Guvernului a părăsit sala fără să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

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„Nu vă invit doar la masa consultărilor, vă invit la masa la care construim soluțiile”

„Adresez azi o invitație directă Confederației Patronale Concordia și întregului mediu de afaceri. Nu vă invit doar la masa consultărilor, vă invit la masa la care construim soluțiile. Veniți cu propuneri de politici publice, cu analize de impact, cu soluții care să poată fi aplicate și cu disponibilitatea de a contribui, alături de noi, la punerea lor în practică.

Într-adevăr, domnule președinte Șucu, ați văzut că o parte dintre propunerile și ideile dumneavoastră au fost preluate în programul de guvernare. Guvernul are responsabilitatea să asculte, să evalueze, să ia decizii, să explice transparent aceste decizii. Vă propun să discutăm onest și să găsim împreună aceste soluții”, le-a transmis premierul oamenilor de afaceri.

„Așteptăm să inovați și să construiți companii capabile să facă față competiției globale”

„Iată și câteva așteptări pe care le avem de la mediul de afaceri. Așteptăm să continuați să investiți în România. Să aveți ambiție și viziune pe termen lung. Așteptăm să inovați, să creșteți productivitatea, să construiți companii capabile să facă față competiției globale. Așteptăm să investiți în oameni, în educație, în calificare, în locuri de muncă stabile și bine plătite”, a mai precizat Luca Niculescu.

Evenimentul a fost deschis cu discursul președintelui Confederației Patronale Concordia, Dan Șucu, urmat de cel al premierului Luca Niculescu. Ulterior, a preluat cuvântul și Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv în Comisia Europeană.