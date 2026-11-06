Prima pagină » Media » Doliu în presă. Cunoscutul om de televiziune a murit la 82 de ani

Doliu în presă. Cunoscutul om de televiziune a murit la 82 de ani

Doliu în presă. Cunoscutul om de televiziune a murit la 82 de ani
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Harold Greene, un cunoscut prezentator de știri care a lucrat la mai multe televiziuni din LA, a murit la 82 de ani, anunță deadline.com.

Mustața lui Harold Greene l-a inspirat pe Ron Burgundy

Greene a lucrat pentru ABC7 Eyewitness News, KCAL 9 News și CBS2 News.

Sondaj Gândul

Crezi că Donald Trump va pierde sau își va menține majoritatea în Congresul american?

  • Nu știu / Nu răspund (4%, 89 Votes)
  • Își va menține majoritatea (24%, 500 Votes)
  • Va pierde majoritatea (71%, 1.465 Votes)

Voturi totale: 2.054

Loading ...

Acesta a mai activat în San Diego o perioadă de timp și a devenit cunoscut pentru stilul excentric, având o mustață impresionantă, care ar fi inspirat inclusiv personajul Ron Burgundy din comedia „Anchorman”, deși actorul principal, Will Ferrell, a negat asemănările.

Greene a debutat ca reporter și producător la KABC. La scurt timp, acesta a ajuns la postul afiliat KCST-TV (în prezent KNSD) din San Diego.

Ulterior, Greene s-a angajat la televiziunea afiliată NBC, KGTV, ca și co-prezentator de știri.

În 1978, profesionistul a prezentat știrile în LA, alături de legendarul jurnalist din spatele „Eyewitness News”, Jerry Dunphy.

A devenit prezentator de weekend la ABC7 alături de Joanne Ishimine, în 1982, înainte de a ajunge să prezinte edițiile „Eyewitness News” de la 04:00 PM la 06:00 PM, după plecarea lui Dunphy.

Ulterior, Greene s-a mutat pe intervalul orar 05:00 PM – 11:00 PM.

La ABC, Greene a găzduit și programe cu știri mai mondene, cum ar fi „Hollywood Close-Up” și „A.M. Los Angeles”.

În 2001, acesta s-a mutat la CBS2 și a făcut parte din echipa formidabilă de la Știri, alături de Ann Martin și prezentatorul știrilor sportive Jim Hill.

A câștigat numeroase premii în media și jurnalism

Greene a primit zece premii Golden Mike, Premiul pentru Jurnalism al Columbia Graduate School, două premii Emmy, trei premii Edward R. Murrow și 12 premii L.A: Press Club.

Fiica acestuia, Courtney, a anunțat că tatăl ei „și-a luat la revedere pentru ultima oară”, marți, de la telespectatorii săi. Aceasta a mai spus că ea și mama sa au fost alături de Greene, în ultimele sale clipe.

„Avem sentimentul că deja s-a instalat la pupitrul de știri din ceruri, fără îndoială, cu câteva recomandări despre cum ar trebui să funcționeze acolo lucrurile”, a spus fiica lui Harold Greene.

Sursa foto: Facebook / Envato

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Hoț român, prins în cel mai neașteptat mod! A adormit în patul casei în care intrase la furat
Digi24
Manipulare sau divertisment: povestea controversată a reality show-ului care a scandalizat întreaga țară
Cancan.ro
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Prosport.ro
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
Adevarul
Ce alocație primesc, de fapt, copiii ucraineni, comparativ cu cei români? De unde vine mitul celor 3.800 de lei care circulă din nou pe rețelele de socializare
Mediafax
Cum îi atrage Kim Jong Un pe hackeri de partea regimului: apartamente, bani și o misiune specială
Click
Adevărul despre alocațiile copiilor ucraineni din România! Primesc 3.800 de lei pe lună?
Digi24
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
Cancan.ro
Cuplul anului în România😮 Aris Eram și Gabriella, împreună⁉️ Dani Oțil a amuțit, Ramona Olaru a crezut că nu aude bine: 'Baby...↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. După 10 ani de căsnicie, antrenorul a fost înșelat cu Radu Niculescu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este teocrația?
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
ULTIMA ORĂLuca Niculescu îndeamnă oamenii de afaceri din România să propună politici publice pentru Guvernul său: „Veniți cu soluții care pot fi aplicate”
11:00
Luca Niculescu îndeamnă oamenii de afaceri din România să propună politici publice pentru Guvernul său: „Veniți cu soluții care pot fi aplicate”
NEWS ALERTTrump anunță un posibil acord major cu Rusia privind războiul din Ucraina: „Va fi o înțelegere mare și ar putea impacta întreaga Europă. Toată lumea va fi încântată”. Moscova și Kievul, așteptate la negocieri pe 10 și 11 noiembrie
10:58
Trump anunță un posibil acord major cu Rusia privind războiul din Ucraina: „Va fi o înțelegere mare și ar putea impacta întreaga Europă. Toată lumea va fi încântată”. Moscova și Kievul, așteptate la negocieri pe 10 și 11 noiembrie
NEWS ALERTAlertă la granița României. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol, Ro-Alert în județul Tulcea
10:39
Alertă la granița României. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol, Ro-Alert în județul Tulcea
ANCHETĂScandalul Epstein ajunge din nou la JPMorgan. Democrații pregătesc o anchetă în Senatul SUA. Ce știau directorii băncii încă din 2006
10:11
Scandalul Epstein ajunge din nou la JPMorgan. Democrații pregătesc o anchetă în Senatul SUA. Ce știau directorii băncii încă din 2006
ECONOMIEConsumul s-a prăbușit în 2026. Datele INS arată că românii au cumpărat mai puțin în primele nouă luni ale anului. Unde s-au înregistrat cele mai mari scăderi
10:02
Consumul s-a prăbușit în 2026. Datele INS arată că românii au cumpărat mai puțin în primele nouă luni ale anului. Unde s-au înregistrat cele mai mari scăderi
Gândul de VremeDupă ploi urmează frigul, ANM anunță temperaturi de până la -12 grade. Cum va fi vremea în București la sfârșit de săptămână
10:01
După ploi urmează frigul, ANM anunță temperaturi de până la -12 grade. Cum va fi vremea în București la sfârșit de săptămână

Cele mai noi

Trimite acest link pe