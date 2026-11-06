Doliu în presă. Cunoscutul om de televiziune a murit la 82 de ani

Harold Greene, un cunoscut prezentator de știri care a lucrat la mai multe televiziuni din LA, a murit la 82 de ani, anunță deadline.com.
Greene a lucrat pentru ABC7 Eyewitness News, KCAL 9 News și CBS2 News.
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Acesta a mai activat în San Diego o perioadă de timp și a devenit cunoscut pentru stilul excentric, având o mustață impresionantă, care ar fi inspirat inclusiv personajul Ron Burgundy din comedia „Anchorman”, deși actorul principal, Will Ferrell, a negat asemănările.
Greene a debutat ca reporter și producător la KABC. La scurt timp, acesta a ajuns la postul afiliat KCST-TV (în prezent KNSD) din San Diego.
Ulterior, Greene s-a angajat la televiziunea afiliată NBC, KGTV, ca și co-prezentator de știri.
În 1978, profesionistul a prezentat știrile în LA, alături de legendarul jurnalist din spatele „Eyewitness News”, Jerry Dunphy.
A devenit prezentator de weekend la ABC7 alături de Joanne Ishimine, în 1982, înainte de a ajunge să prezinte edițiile „Eyewitness News” de la 04:00 PM la 06:00 PM, după plecarea lui Dunphy.
Ulterior, Greene s-a mutat pe intervalul orar 05:00 PM – 11:00 PM.
La ABC, Greene a găzduit și programe cu știri mai mondene, cum ar fi „Hollywood Close-Up” și „A.M. Los Angeles”.
În 2001, acesta s-a mutat la CBS2 și a făcut parte din echipa formidabilă de la Știri, alături de Ann Martin și prezentatorul știrilor sportive Jim Hill.
Greene a primit zece premii Golden Mike, Premiul pentru Jurnalism al Columbia Graduate School, două premii Emmy, trei premii Edward R. Murrow și 12 premii L.A: Press Club.
Fiica acestuia, Courtney, a anunțat că tatăl ei „și-a luat la revedere pentru ultima oară”, marți, de la telespectatorii săi. Aceasta a mai spus că ea și mama sa au fost alături de Greene, în ultimele sale clipe.
„Avem sentimentul că deja s-a instalat la pupitrul de știri din ceruri, fără îndoială, cu câteva recomandări despre cum ar trebui să funcționeze acolo lucrurile”, a spus fiica lui Harold Greene.
Sursa foto: Facebook / Envato