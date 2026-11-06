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Petrișor Peiu avertizează asupra unui nou val de scumpiri în România: „Europa se află în pragul unei noi explozii a prețurilor”

Elena Popescu
Petrișor Peiu avertizează asupra unui nou val de scumpiri în România: „Europa se află în pragul unei noi explozii a prețurilor”
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Senatorul AUR, Petrișor Peiu, trage un semnal de alarmă asupra faptului că românii s-ar putea confrunta cu un nou val de scumpiri în lunile următoare.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Petrișor Peiu atrage atenția că scumpirile înregistrate la nivelul producătorilor ar putea fi urmate de creșteri ale prețurilor bunurilor și serviciilor, atât în România, cât și în restul Europei.

”Europa se află în pragul unei noi explozii a prețurilor. Cauza – creșterea vertiginoasă a prețurilor produselor industriale, principalul element de cost care determină prețurile de consum. În România, prețurile producției industriale au crescut în septembrie 2026 față de septembrie 2025 cu 14,9%, media europeană fiind 10,9%. Sunt alte state mult mai afectate decât noi: Bulgaria -22,9%, efectul trecerii la euro, Irlanda 19,9%, Lituania -19%, Spania -18,3%, etc., dar asta nu ne va face viața mai ușoară.

Cum se citește acest lucru: creșterea prețurilor producției industriale se mai numește și inflație industrială, adică „inflația la poarta fabricii”. Aceasta este inflația care, în următoarele 3-6 luni se propagă în toată economia și determină inflația propriu-zisă, adică creșterea prețurilor de consum”, a scris Petrișor Peiu.

”Salariile vor fi iarăși sub presiune de creștere ”

Peiu susține că efectele acestor majorări se vor resimți în economie în următoarele luni, pe măsură ce companiile vor transfera o parte din costurile suplimentare către clienți.

”Cu alte cuvinte, dacă pe septembrie avem o inflație industrială de 14,9%, în perioada decembrie-martie vom avea o creștere a ratei anualizate a inflației de peste 10% cu siguranță. De ce? pentru că prețurile produselor industriale (în primul rând energia), reprezintă principalul element de cost al bunurilor și serviciilor care se consumă. Inclusiv în zona serviciilor, acolo unde salariile vor fi iarăși sub presiune de creștere pentru a compensa creșterea costului vieții. Din inflația industrială de 11% din UE, cea mai mare contribuție o are inflația energetică (creșterea prețurilor la energie ) de 30%!”, a mai spus senatorul.

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