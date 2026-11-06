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Trump anunță un posibil acord major cu Rusia privind războiul din Ucraina: „Va fi o înțelegere mare și ar putea impacta întreaga Europă. Toată lumea va fi încântată”. Moscova și Kievul, așteptate la negocieri pe 10 și 11 noiembrie

Donald Trump și Vladimir Putin - Foto: Profimedia images
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Președintele Trump a anunțat un viitor acord crucial cu Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina, care ar putea avea implicații pentru întreaga Europă. Anunțul vine după o întâlnire la Casa Albă cu emisarul lui Vladimir Putin, înaintea negocierilor programate săptămâna viitoare la Abu Dhabi.

Donald Trump a anunțat joi că SUA ar putea ajunge la o înțelegere „mare și minunată” cu Vladimir Putin în cadrul eforturilor de soluționare a războiului din Ucraina. Șeful de la Casa Albă a sugerat că acordul ar putea depăși granițele statului ucrainean și ar putea avea consecințe pentru întregul continent european, potrivit The Washington Post.

Anunțul, care ar putea aduce în sfârșit pacea în Ucraina după aproape 5 ani de război, vine după o întâlnire la Casa Albă cu Kirill Dmitriev, emisarul lui Putin, care a venit la Washington la invitația Melaniei Trump.

„Nu pot să vă spun despre ce am discutat, dar vă spun doar atât: Va fi un acord foarte important, va implica mai mult decât Ucraina și aș putea spune chiar că ar putea implica întreaga Europă. Va fi un acord mare și frumos, iar toată lumea va fi încântată.”, a declarat Donald Trump.

Sursa video – X/@wartranslated

Trump e vitat să explice dacă acest acord cu rușii ar implica eventuale concesii teritoriale, garanții de securitate sau angajamente între SUA, Rusia, Ucraina și statele europene.

Totodată, liderul de la Casa Albă a precizat că nu a avut o întrevedere cu delegația ucraineană, deși reprezentanții Kievului au fost, la rândul lor, invitați la Casa Albă de Melania Trump. Delegația ucraineană a participat la un eveniment dedicat încetării focului de la Oleşki, în sudul Ucrainei, o inițiativă supravegheată de Melania Trump pentru a permite evacuarea civililor din zona frontului.

Rusia și Ucraina, așteptate la negocieri pe 10 și 11 noiembrie

Declarațiile președintelui american preced o nouă rundă de negocieri între Rusia și Ucraina, programată pentru 10 și 11 noiembrie la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Discuțiile ar urma să se desfășoare cu medierea Statelor Unite, în încercarea de a identifica o soluție pentru încheierea conflictului.

Amintim că recent, Trump a făcut mai mulți pași de apropiere față de Moscova, inclusiv prin încheierea unui acord privind livrările de motorină rusească și exceptarea Rusiei de la noile sancțiuni americane asupra sectorului energetic, spre nemulțumirea europenilor și chiar a unei bune părți din tabăra republicană.

Perspectiva unei înțelegeri care ar putea viza întreaga Europă aduce în discuție și interesele de securitate ale statelor europene, inclusiv ale României, în contextul complicat în car se află țara noastră la granița cu războiul Ucraina. Amintim că nu mai departe de zilele trecute, Putin a revenit cu aceeași cerință către Casa Albă – și anume retragerea aliniamentului Alianței la nivelul anului 1997. Reamintim, de asemenea, că țara noastră a aderat la structura nord-atlantică în 2004.

Europa cere Americii să impună presiuni mai mari asupra Moscovei

Anunțul lui Trump vine într-un moment de schimbare a raportului de forțe politice din Statele Unite, după victoria democraților la alegerile de la jumătatea mandatului. Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, și-a exprimat speranța că noul Congres american, care își va începe activitatea în ianuarie 2027, va exercita „o presiune mai mare asupra Rusiei”.

De cealaltă parte, la Moscova, Kremlinul a subliniat că rezultatul alegerilor legislative americane nu schimbă faptul că Donald Trump rămâne președintele Statelor Unite.

„Sperăm sincer că-şi va continua eforturile în favoarea păcii”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

În paralel, sunt luate în calcul noi contacte la nivel înalt între Washington, Moscova și Beijing. Donald Trump s-ar putea întâlni cu Vladimir Putin și cu președintele chinez Xi Jinping în timpul viitoarei sale vizite în China, programată în mai puțin de două săptămâni, cu ocazia summitului Cooperării Economice Asia-Pacific.

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