Consumul s-a prăbușit în 2026. Datele INS arată că românii au cumpărat mai puțin în primele nouă luni ale anului. Unde s-au înregistrat cele mai mari scăderi

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 4,6% ca serie brută și cu 4,9% ca serie ajustată în primele nouă luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În luna septembrie, vânzările au continuat să scadă, atât față de luna august, cât și în raport cu aceeași lună a anului trecut.

Datele INS arată o contracție a consumului populației, în condițiile în care scăderea vânzărilor afectează toate cele trei mari categorii de produse: nealimentare, alimentare și carburanți. Potrivit datelor, cele mai mari reduceri în primele nouă luni ale anului au fost înregistrate la produsele nealimentare, unde volumul cifrei de afaceri a scăzut cu 5,4% ca serie brută și cu 6% ca serie ajustată.

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Primele nouă luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025

Potrivit datelor furnizate de institutul de statistică, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, serie brută, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, a scăzut, pe ansamblu, cu 4,6%. Declinul a fost provocat de reducerile înregistrate la vânzările de produse nealimentare, cu 5,4%, la produsele alimentare, băuturi și tutun, cu 4%, și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, cu 3,8%.

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a înregistrat o scădere de 4,9%. Cele mai mari reduceri au fost consemnate la produsele nealimentare, cu 6%, urmate de produsele alimentare, băuturi și tutun, cu 4%, și de carburanți, cu 2,8%.

Vânzările au scăzut în septembrie față de august

În luna septembrie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, serie brută, a scăzut cu 2,6% față de luna precedentă. Cele mai mari reduceri au fost înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, cu 6,9%, și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun, cu 6%. Doar vânzările de produse nealimentare au înregistrat o creștere de 1,9%.

De asemenea, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a redus cu 1,3% în septembrie față de august. Scăderile au vizat toate cele trei categorii: carburanți, cu 1,9%, produse nealimentare, cu 1%, și produse alimentare, băuturi și tutun, cu 0,2%.

Septembrie 2026, comparativ cu septembrie 2025

Față de aceeași lună a anului trecut, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, serie brută, a scăzut cu 1,5%. Reducerea a fost determinată de scăderile înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, cu 5%, și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun, cu 1,9%. În schimb, vânzările de produse nealimentare au crescut ușor, cu 0,2%.

În ceea ce privește seria ajustată, reculul a fost de 2,6% în septembrie 2026 față de septembrie 2025. Scăderile au fost generalizate, atât la carburanți, cu 3,5%, cât și la produsele alimentare, băuturi și tutun, cu 2,2%, respectiv la produsele nealimentare, cu 2%.