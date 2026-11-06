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Alertă la granița României. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol, Ro-Alert în județul Tulcea

Elena Popescu
Alertă la granița României. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol, Ro-Alert în județul Tulcea
Avioane de război F-16 - Foto: Facebook/Ministerul Apărării Naționale
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A fost din nou alertă la granița României, vineri dimineață. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la est de localitatea Sulina, ce se îndrepta către localitatea Vâlcove, Ucraina.

Două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar locuitorii din județul Tulcea au primit, din nou, un mesaj Ro-Alert.

”Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 08.56 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Aalerta aeriană a încetat la ora ora 09:27”, a transmis MApN.

Mesaj Ro-Alert și în noaptea de joi spre vineri

Locuitorii din judeţul Tulcea au primit și în noaptea de joi spre vineri un mesaj RO-Alert, fiind sfătuiţi să se adăpostească. Avertizarea populației vine în contextul unui nou atac al Federației Ruse asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

”În noaptea de 5 spre 6 noiembrie, forțele Federației Ruse au continuat atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, iar la ora 00.19 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 00.41”, a transmis MApN.

Alertele aeriene sunt extrem de frecvente în zona județului Tulcea. Și joi dimineață tulcenii au avut o astfel de alertă, care avertiza asupra unei posibile incursiuni de drone.

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