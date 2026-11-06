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Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 6 noiembrie, de la 20.30

Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 6 noiembrie, de la 20.30
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Nu ratați dezvăluirile explozive din această săptămână, de la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”! Adrian Năstase, Dan Tanasă, Silviu Predoiu și Adrian Severin au fost invitații lui Răzvan Dumitrescu, la Gândul.

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Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres?

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Fostul premier al României, Adrian Năstase, a vorbit în exclusivitate despre țara noastră aflată în fața unei alegeri dificile: rămâne de partea SUA sau se aliniază direcției impuse de UE. Va putea Bucureștiul să păstreze un echilibru între cele două mari puteri sau va risca să rămână prins între scaune? De asemenea, Năstase a explicat ce se intâmplă în Polonia. Este un atac la suveraniști sau începutul unei crize politice totale? Ce urmează pentru România și pentru echilibrul de putere din lume?

Vicepreședintele AUR, Dan Tanasă, a transmis un mesaj dur despre migrație. Este România pregătită pentru noua strategie europeană de azil? Migrația în masă reprezintă o amenințare pentru civilizația occidentală? Ce se întâmplă cu forța de muncă străină? Care este poziția AUR față de strategia europeană cu privire la migrație?

Generalul Silviu Predoiu a analizat efectele votului din SUA și ce se va întâmpla după victoria democraților. Ce nu înțeleg cei care se bucură de rezultatul scrutinului american? Va pierde Donald Trump din puterea de decizie? Ce se schimbă în relația SUA cu Europa și România? Elbridge Colby, oficial al Pentagonului,  a fost în vizită la București. Cum se va redistribui prezența militară americană în regiune? Vom avea mai multe sau mai puține trupe SUA în România? Răspunsurile le-am aflat de la fostul prim-adjunct al directorului SIE.

Fostul ministru de externe, Adrian Severin, a făcut primele previziuni ale poziționărilor pe plan internațional. De asemenea, a vorbit și despre contractul semnat de Administrația Prezidențială cu o firmă de lobby din Statele Unite.  Ce ultim tun a dat Ilie Bolojan înainte să părăsească Guvernul? Cum a fost posibilă o tranzacție de jumătate de milion de euro prin firma fiului unui mare liberal? Despre toate acestea, de la fostul ministru de externe.

Toate momentele importante ale săptămânii 2 noiembrie-5 noiembrie au fost dezbătute de asemenea de Răzvan Dumitrescu cu reprezentanți ai partidelor și le puteți urmări live pe Facebook și YouTube.

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