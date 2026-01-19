(P) Ce tip de mindset ai? Testul care îți spune cum gândești cu adevărat

Modul în care gândim a devenit unul dintre cei mai importanți factori care ne influențează succesul, relațiile și starea de bine. Specialiștii în psihologie vorbesc tot mai des despre mindset. Ce înseamnă el? Cine l-a definit și unde te încadrezi tu din punct de vedere psihologic? În articolul de față răspundem la toate aceste întrebări.

Dacă te joci în online, ai putea alege și un test care să-ți spună cine ești cu adevărat. Un nou test de evaluare promite să ofere un răspuns clar și surprinzător. Conceptul de mindset a fost popularizat de psihologul Carol Dweck, care a identificat două tipuri principale: mindset fix și mindset de creștere. Persoanele cu mindset fix cred că inteligența, talentul sau abilitățile sunt înnăscute și greu de schimbat. În schimb, cei cu mindset de creștere văd efortul, învățarea și perseverența ca fiind cheile dezvoltării personale.

Ce implică acest test

Testul despre care se vorbește tot mai mult în mediul online este construit sub forma unui chestionar scurt, cu întrebări legate de reacția la eșec, atitudinea față de feedback, raportarea la succesul altora și modul de gestionare a provocărilor. Departe de a fi un simplu joc, testul se bazează pe cercetări validate științific și este utilizat inclusiv în mediul educațional. Rezultatele sunt surprinzător de bune. De exemplu, poți descoperi că ai un mindset predominant de creștere, dar că în anumite situații – cum ar fi competiția – revii la un mindset fix. Această conștientizare este esențială, spun experții, pentru că mindsetul nu este o trăsătură permanentă, ci una care poate fi antrenată.

Primul pas spre dezvoltare personală

Interesul crescut pentru astfel de teste arată că oamenii sunt din ce în ce mai interesați despre cum gândesc ei în cadrul unei societăți și care este nivelul lor. Într-o societate în care presiunea performanței este tot mai mare, înțelegerea propriului mindset devine un instrument valoros de autocunoaștere. În final, testul nu îți spune cine ești, ci îți arată cum gândești acum. Iar vestea bună este că, odată conștientizat, mindsetul poate fi ajustat. Pentru mulți, acesta este primul pas spre dezvoltare personală, spre a ajunge la cea mai bună versiune.

Sursa foto: pexels.com