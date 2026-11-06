(P) Cei 8 zei care i-au schimbat destinul lui Ulise! Cine l-a salvat și cine i-a făcut viața un coșmar în „Odiseea”

Ulise a avut nevoie de zece ani pentru a se întoarce acasă după războiul troian, iar călătoria sa a fost influențată permanent de intervențiile zeilor. Unii l-au protejat, alții au încercat să-l distrugă, iar câteva divinități l-au pus în fața unor alegeri aproape imposibile. În „Odiseea” lui Homer, Atena, Poseidon, Zeus, Hermes, Calipso, Circe, Helios și Eol joacă roluri decisive în aventurile regelui din Itaca.

Atena, zeița care l-a protejat pe Ulise de la început până la sfârșit

Dacă Ulise ar fi avut un înger păzitor, acesta ar fi purtat coif, suliță și scut. Atena, zeița înțelepciunii și a strategiei, este cea mai importantă protectoare a eroului în „Odiseea”. Îi admiră inteligența și capacitatea de a găsi soluții chiar și în cele mai periculoase situații.

Descoperă toate intervențiile Atenei în „Odiseea” lui Homer, primul volum al colecției „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera. Citește povestea originală și află cum a reușit zeița înțelepciunii să-l ajute pe Ulise să-și recupereze familia și regatul după douăzeci de ani de absență.

Atena intervine pentru a-i facilita întoarcerea în Itaca, îl încurajează pe Telemah să-și caute tatăl și îl ajută pe Ulise să-i înfrunte pe pețitorii Penelopei. Uneori își schimbă înfățișarea pentru a acționa fără să fie recunoscută.

Poseidon, zeul care s-a răzbunat pentru orbirea fiului său

Poseidon este principalul adversar divin al lui Ulise. Motivul răzbunării sale este unul personal: eroul grec îl orbește pe Polifem, ciclopul care îi devorase mai mulți tovarăși și care era fiul zeului mărilor.

Citește „Odiseea” de la Editura Litera și descoperă cum a început conflictul dintre Ulise și Poseidon. Primul volum al colecției „Cărți Fundamentale” prezintă confruntarea cu ciclopul Polifem, celebra păcăleală cu numele „Nimeni” și blestemul care schimbă destinul eroului.

Polifem își imploră tatăl să-l pedepsească pe Ulise, iar Poseidon îi transformă întoarcerea acasă într-un coșmar. Zeul provoacă furtuni și îl împiedică să ajungă în Itaca, chiar și atunci când salvarea pare aproape.

Zeus, stăpânul Olimpului care decide soarta oamenilor

Zeus nu îl urmărește pe Ulise cu aceeași furie ca Poseidon, dar are puterea de a hotărî soarta călătoriei sale. Regele zeilor aprobă intervenția care îi permite eroului să părăsească insula nimfei Calipso.

Descoperă în „Odiseea” lui Homer, primul volum al colecției „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera, cum intervențiile lui Zeus schimbă cursul aventurilor. Urmărește călătoria lui Ulise și află de ce hotărârile zeilor puteau însemna salvarea unui om sau distrugerea întregului său echipaj.

Tot Zeus îi pedepsește pe marinarii lui Ulise după ce aceștia sacrifică vitele sacre ale zeului Helios. Corabia lor este distrusă de un fulger, iar Ulise rămâne singurul supraviețuitor.

Hermes, mesagerul divin care îi oferă un antidot misterios

Hermes intervine într-unul dintre cele mai spectaculoase episoade ale epopeii. Când Ulise ajunge pe insula vrăjitoarei Circe, zeul îi oferă o plantă numită moly, menită să-l protejeze de preparatele magice ale acesteia.

Planta are rădăcina neagră și floarea albă, iar Homer precizează că este foarte greu de smuls din pământ pentru muritori. Datorită ei, Ulise rezistă vrăjilor Circei și își salvează tovarășii transformați în porci.

Hermes mai are o misiune importantă: îi transmite nimfei Calipso porunca lui Zeus de a-l elibera pe Ulise.

Calipso, nimfa care i-a promis nemurirea dacă renunța la Penelopa

Calipso îl ține pe Ulise pe insula Ogigia timp de șapte ani. Îndrăgostită de el, nimfa îi propune o ofertă greu de refuzat pentru orice muritor: nemurirea și tinerețea veșnică.

Ulise își petrece însă zilele privind spre mare și plângând după casă. Își dorește să se întoarcă la Penelopa, chiar dacă aceasta este muritoare și timpul a trecut peste amândoi.

În cele din urmă, Calipso primește ordinul de a-l lăsa să plece. Îl ajută să construiască o plută și îi oferă provizii pentru continuarea călătoriei.

Circe, zeița-vrăjitoare care i-a transformat pe marinari în porci

Circe trăiește pe insula Eea și stăpânește arta preparatelor magice. Când tovarășii lui Ulise ajung în palatul ei, sunt primiți cu o băutură amestecată cu substanțe fermecate. La scurt timp, vrăjitoarea îi transformă în porci.

Ulise reușește să reziste datorită plantei oferite de Hermes și o obligă pe Circe să le redea oamenilor înfățișarea.

Interesant este că eroul rămâne apoi un an pe insula vrăjitoarei. Circe devine din adversară o aliată și îi oferă sfaturi esențiale despre pericolele care îl așteaptă, inclusiv despre sirene și monștrii Scila și Caribda.

Helios, zeul Soarelui care a cerut pedepsirea echipajului

Helios nu este un adversar al lui Ulise de la început. Conflictul apare când marinarii ajung pe insula Trinacia, unde pasc vitele sacre ale zeului Soarelui.

Deși Ulise îi avertizează să nu atingă animalele, oamenii săi, chinuiți de foame, le sacrifică în absența lui.

Helios este furios și îi cere lui Zeus să-i pedepsească pe vinovați. Urmează distrugerea corabiei și moartea tuturor marinarilor, cu excepția lui Ulise.

Episodul arată cât de periculoasă putea deveni încălcarea unei interdicții divine, chiar și atunci când oamenii erau împinși de foame și disperare.

Eol, păzitorul vânturilor care i-a dat lui Ulise o șansă incredibilă

Eol este prezentat de Homer drept păzitorul vânturilor, deși tradiția mitologică ulterioară îl descrie adesea ca pe un zeu. El îl primește cu ospitalitate pe Ulise și îi oferă un dar neobișnuit: un burduf în care închisese vânturile potrivnice.

Ulise pornește spre Itaca și ajunge atât de aproape de casă, încât poate zări țărmurile insulei. Dar, în timp ce eroul doarme, tovarășii săi deschid burduful, convinși că acesta ascunde aur și argint.

Vânturile scapă, iar corabia este împinsă înapoi pe mare. Ulise ajunge din nou la Eol, dar acesta refuză să-l mai ajute, considerând că eroul este urmărit de mânia zeilor.

O călătorie în care zeii hotărau totul

În „Odiseea”, aventurile lui Ulise sunt marcate de rivalități divine, promisiuni de nemurire, plante misterioase și pedepse cumplite. Atena îl protejează, Poseidon îl urmărește cu furie, Hermes îi oferă ajutor, iar Zeus intervine atunci când ordinea divină este încălcată.

În mijlocul acestor conflicte se află un om care încearcă să-și regăsească familia. Inteligența, curajul și încăpățânarea îl ajută să supraviețuiască unor încercări pe care niciun muritor obișnuit nu le-ar fi putut înfrunta.

După zece ani de rătăciri, Ulise ajunge în cele din urmă în Itaca, unde îl așteaptă ultima mare confruntare: recuperarea propriei case și reîntâlnirea cu Penelopa și Telemah.

Sursa foto: Envato