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România se află la coada clasamentului european al țărilor cu cele mai mari salarii anuale. Doar trei state se află sub noi în topul Eurostat

România se află la coada clasamentului european al țărilor cu cele mai mari salarii anuale. Doar trei state se află sub noi în topul Eurostat
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România se află din nou la coada clasamentului european, de această dată în ceea ce privește salariile medii anuale ajustate pentru angajații cu normă întreagă. În anul 2025, salariul mediu anual la nivelul Uniunii Europene a ajuns la 41.500 euro, cu 4,3% mai mult față de anul precedent, arată cele mai recente date publicate de Eurostat.

În rândul statelor membre UE, cel mai ridicat nivel al salariului mediu ajustat cu normă întreagă a fost în Luxemburg, 85.600 de euro. Danemarca ocupă locul al doilea, cu 73.500 de euro, iar Irlanda se află pe poziția a treia, cu 64.400 de euro.

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În zona de mijloc a clasamentului se află țări precum Slovenia, cu un salariu mediu anual de 37.500 de euro, Spania, cu 35.100 de euro, Malta, cu 35.000 euro, și Italia, cu 34.200 euro.

Sursa foto: Eurostat

Cum arată topul țărilor cu cele mai mici salarii medii anuale din UE

La polul opus, Bulgaria a înregistrat cel mai mic salariu mediu anual ajustat din UE, de 16.200 de euro. Grecia ocupă următoarea poziție, cu 18.800 de euro, în timp ce Ungaria completează podiumul țărilor cu cele mai mici salarii anuale din UE, cu 20.100 de euro.

România are printre cele mai mici salarii medii anuale

Datele Eurostat mai arată că România se află pe locul al patrulea în topul țărilor cu cel mai mic nivel al salariului mediu anual ajustat. Potrivit statisticilor, valoarea acestui indicator a fost de 20.800 euro în 2025, față de 19.300 de euro în 2024.

Deși țara noastră a înregistrat o creștere de aproximativ 7,3% într-un singur an, valoarea salariului mediu anual ajustat rămâne la aproximativ jumătate din media Uniunii Europene.

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