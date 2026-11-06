Ursula von der Leyen vine în România luni, în plină criză la Marea Neagră și cu alerte aeriene în toată Europa, inclusiv în România. Se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua luni, 9 noiembrie 2026, o vizită oficială în România, în cadrul deplasării sale în regiunea Mării Negre. Șefa Executivului european va avea întrevederi cu președintele Nicușor Dan și cu prim-ministrul Luca Niculescu.

Vizita are loc într-un context regional marcat de provocări de securitate la Marea Neagră, dar și de discuțiile dintre România și Comisia Europeană privind fondurile europene, reformele economice și consolidarea capacităților de apărare.

Potrivit anunțului privind vizita, Ursula von der Leyen se va afla luni în România, unde va discuta cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu. Temele exacte ale întrevederilor nu au fost precizate în anunț.

Deplasarea vine la mai puțin de trei săptămâni de la instalarea Guvernului condus de Luca Niculescu, învestit pe 20 octombrie. La acel moment, Ursula von der Leyen l-a felicitat pe noul premier și a subliniat necesitatea consolidării securității pe flancul estic al Uniunii Europene.

Europa, în alertă după un val de amenințări cu bombă la bordul avioanelor. România, printre țările vizate

Vizita Ursulei von der Leyen are loc și pe fondul unui val de amenințări cu bombă care a afectat în ultimele zile traficul aerian european. Zeci de curse au fost vizate de alerte, unele aeronave fiind deviate sau escortate de avioane militare, în timp ce autoritățile au declanșat proceduri speciale de securitate.

Joi, 5 noiembrie, mai multe zboruri au fost afectate în țări precum Franța, Italia, Austria, Bulgaria, Polonia, Cehia și România. Un avion care zbura de la Dublin spre Roma a fost deviat către o bază aeriană militară din Franța, după primirea unei amenințări cu bombă.

Și Aeroportul Internațional Henri Coandă din București a fost vizat de mai multe alerte. Printre aeronavele vizate s-au aflat o cursă Wizz Air venită de la Milano, un avion Air Serbia de pe ruta Belgrad–București și o aeronavă KLM cu destinația Tel Aviv, care făcea escală în România.

Serviciul Român de Informații a efectuat verificări și a intervenit prin echipe specializate. Amenințările nu s-au confirmat, iar autoritățile au anunțat că nu au fost descoperite dispozitive explozive.

Seria incidentelor a ridicat semne de întrebare privind posibilitatea unor acțiuni coordonate de destabilizare a transportului aerian european. Deși amenințările au apărut într-un context de preocupări crescute privind atacurile hibride, autoritățile nu au stabilit public o legătură certă între incidente sau identitatea celor responsabili.

Nicușor Dan și Ursula von der Leyen s-au întâlnit și în septembrie 2025, la Constanța

Președintele Nicușor Dan și Ursula von der Leyen au mai avut o întâlnire oficială în România pe **1 septembrie 2025**, când șefa Comisiei Europene a vizitat județul Constanța, în cadrul unui turneu dedicat statelor aflate pe flancul estic al Uniunii Europene.

Cei doi oficiali au vizitat atunci Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, Portul Militar Constanța și fregata „Regele Ferdinand”, iar discuțiile s-au concentrat asupra securității regionale, cooperării dintre Uniunea Europeană și NATO și amenințărilor maritime și hibride.

În cadrul declarațiilor comune, Nicușor Dan a subliniat importanța strategică a României la Marea Neagră și a exprimat dorința ca viitorul hub european de securitate maritimă să fie amplasat la Constanța.

De asemenea, cei doi au discutat despre programele europene de apărare, inclusiv mecanismul SAFE, destinat sprijinirii investițiilor în industria de apărare.

La rândul său, Ursula von der Leyen a evidențiat rolul României în securitatea europeană și importanța poziției sale pe flancul estic al NATO.

Discuții anterioare și la Bruxelles, despre deficit și PNRR

O altă întrevedere importantă dintre Nicușor Dan și Ursula von der Leyen a avut loc pe **26 iunie 2025, la Bruxelles**, în marja reuniunii Consiliului European.

La acea întâlnire, discuțiile au vizat în principal situația economică a României, reducerea deficitului bugetar și implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Noua vizită a președintei Comisiei Europene intervine într-un moment în care România se confruntă din nou cu dificultăți legate de accesarea fondurilor europene. Autoritățile române au avertizat recent asupra riscului suspendării unor sume importante din PNRR, din cauza neîndeplinirii unor jaloane și ținte asumate.

Totodată, evoluțiile de securitate din regiunea Mării Negre și amenințările la adresa infrastructurii maritime reprezintă teme importante pentru cooperarea României cu instituțiile europene.

Vizita de luni, 9 noiembrie, va reprezenta și unul dintre primele contacte directe la nivel înalt dintre Ursula von der Leyen și noul premier Luca Niculescu de la preluarea mandatului acestuia.