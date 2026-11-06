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Primarul comunei din Suceava unde gunoiul a fost cărat în drapelul României dă vina pe angajații asistați social pe care „i-a îmbrăcat din cap până în picoare”: „Sunt de etnie romă, inconștienți”

Flavius Niculescu
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Apar noi detalii în scandalul izbucnit în comuna Bosanci din județul Suceava, unde patru persoane responsabile de curățenie la sediul primăriei au fost surprinse în timp ce cărau gunoiul din curtea instituției cu ajutorul unui drapel în culorile României. La scurt timp după ce și-a cerut scuze public și a recunscut că o parte din vină aparține municipalității, care „nu s-a ocupat suficient” de educația angajaților asistați social, primarul comunei, Neculai Miron, a oferit detalii suplimentare, într-o intervenție la Antena 3 CNN. Edilul dă vina pe cetățenii „de etnie romă” pe care îi numește „inconștienți” și explică faptul că aceștia aveau la dispoziție inclusiv roabe pentru a căra deșeurile, însă au considerat că operațiunea va fi mai simplă și mai rapidă cu ajutorul tricolorului de mari dimensiuni.

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„Ce vină am eu că niște oameni inconștienți au folosit acel drapel” / „În roabă încap mai puține frunze”

„Avem un catarg înalt de șase metri, cum puține localități au, pe care era arborat drapelul. Întrucât steagul a fost uzat din cauza intemperiilor, am cumpărat zilele trecute steaguri noi și le-am înlocuit pe cele vechi. Cele vechi au fost puse în magazia în care depozităm textile și unul dintre ele a fost luat de acolo de către cetățenii de etnie romă care beneficiază de ajutor social.

Ei nu au făcut acest lucru în mod conștient. Regretăm ceea ce s-a întâmplat. Am văzut în mediul online tot felul de insulte. Care este vina mea că niște oameni inconștienți au folosit acel drapel?! Aveau la dispoziție tot ceea ce le trebuia, inclusiv roabe pentru a căra acele frunze, dar ei au considerat că le vor duce mai repede așa.

Eu, de când am devenit primar, i-am îmbrăcat din cap până în picioare, din banii mei și ai antreprenorilor din localitate. Am căutat să nu avem abandon școlar în localitate. Au considerat că este mai bine să nu folosească roaba, întrucât în roabă încap puține frunze”, a declarat Neculai Miron la Antena 3 CNN.

Primarul comunei Bosanci, Neculai Miron

Povestea din spatele scandalului, dezvăluită inițial de localnicul care a găsit steagul rupt în urmă cu patru zile

Detaliile din spatele incidentului au fost povestite de un localnic care a găsit, în urmă cu patru zile, drapelul rupt și l-a lăsat „în spatele unui zid”. Totuși, primarul afirmă că angajații asistați social au găsit tricolorul „într-o magazie”.

„Steagul s-a rupt de o săptămână. Eu l-am găsit rupt și l-am pus în spate la zidul ăla. După aia, am anunțat primăria și a venit domnul viceprimar și m-a întrebat de ce nu l-am anunțat mai repede. I-am zis că am uitat.

Au venit romii, ca să facă orele pentru banii pe care îi primesc la primărie. De unde au găsit steagul rupt, care a stat patru zile după zidul unde l-am pus, nu știu. Romii au fost scoși la tuns trandafiri și nu știu unde au găsit steagul. Au pus buruieni și l-au dus la gunoi. Ăsta e adevărul. Nu și-au dat seama. Sunt băieți buni, de-ai noștri, care fac treabă bună”, a povestit localnicul pentru Bucovina TV Regional.

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