Curs valutar BNR, 6 noiembrie. Dolarul își revine după șocul înfrângerii lui Trump și face un salt spectaculos

Banca Națională a României a publicat vineri, 6 noiembrie, noile cotații valutare. Leul a pierdut teren în fața principalelor monede.

Moneda europeană a fost cotată vineri la 5,3408 lei, în creștere față de ședința precedentă, când un euro valora 5,3398 lei. Dolarul își revine după șocul înfrângerii lui Trump și face un salt spectaculos, ajungând la 4,7795 lei, față de 4,7556 lei joi.

Francul elvețian a înregistrat cea mai importantă creștere, fiind cotat la 5,8417 lei, față de 5,8165 lei cât a costat în ziua precedentă. Și lira sterlină s-a apreciat ușor, de la 6,4011 lei la 6,4015 lei.

Curs BNR, 6 noiembrie 2026

Euro 5.3408 +0.0010;

Dolarul SUA 4.7795 +0.0239;

Francul elveţian 5.8417 +0.0252;

Lira sterlină 6.4015 +0.0004.

Aurul se ieftinește cu peste 6 lei înainte de weekend

Gramul de aur s-a ieftinit cu 6,10 lei, până la 624,9110 lei, după ce joi fusese cotat la 631,0131 lei.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.