Prima pagină » Știri externe » Alertă maximă pe cerul Europei: Patru avioane care zburau deasupra Franței au fost vizate de amenințări cu bombă. Incidente similare s-au raportat și pe aeroporturile din Praga și Lisabona. Ce zboruri au fost afectate și unde au aterizat

Alertă maximă pe cerul Europei: Patru avioane care zburau deasupra Franței au fost vizate de amenințări cu bombă. Incidente similare s-au raportat și pe aeroporturile din Praga și Lisabona. Ce zboruri au fost afectate și unde au aterizat

Melania Agiu
Alertă maximă pe cerul Europei: Patru avioane care zburau deasupra Franței au fost vizate de amenințări cu bombă. Incidente similare s-au raportat și pe aeroporturile din Praga și Lisabona. Ce zboruri au fost afectate și unde au aterizat
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Autoritățile franceze au activat protocoalele de securitate vineri, după ce biroul prim-ministrului Sébastien Lecornu a raportat patru noi amenințări cu bombă care vizau aeronave cesurvolau teritoriul țării. Alertele apar în contextul unui val masiv de amenințări false coordonate care au perturbat grav traficul aerian din întreaga Europă în ultima săptămână.

„Primim în acest moment o informare din partea biroului prim-ministrului francez conform căreia astăzi au fost primite patru noi amenințări cu bombă împotriva unor aeronave care survolează teritoriul francez“, a relatat The Guardian, vineri, în jurul orei 13:00.

Sondaj Gândul

Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres?

Vezi rezultate

Loading ...

„Toate avioanele au aterizat în siguranță, iar echipele de dezamorsare a bombelor efectuează inspecții, fiind în curs o anchetă pentru a determina originea amenințărilor care afectează întreaga Europă“, a precizat biroul.

O alertă cu bombă a determinat devierea zborului Praga-Roma către Veneția

Un zbor al companiei Wizz Air, de la Praga la Roma a fost deviat către Veneția și a aterizat acolo vineri, din cauza unei alerte cu bombă, a declarat o sursă din cadrul autorităților aeroportuare, relatează Reuters.

Agenția de știri ANSA a raportat anterior că mesajul de alertă privind o bombă a venit în urma unui apel telefonic către turnul de control al aeroportului Fiumicino din Roma, dar sursa a negat că acesta ar fi fost cazul.

Și Corriere della Serra a relatat că un avion pe ruta Praga-Roma a fost deviat, vineri, către Veneția. Potrivit sursei citate, au fost semnalate amenințări și pe zborul Roma-Lisabona.

Avionul Ryanair Roma-Lisabona

„Alertă cu bombă pe un avion Ryanair provenind din Roma și cu destinația Lisabona în această dimineață, 6 noiembrie. Avionul a aterizat în jurul orei 8, ora locală (ora 9 în Italia), la aeroportul Humberto Delgado din capitala portugheză, unde autoritățile au demarat verificările pentru a stabili veridicitatea amenințării.“, relatează publicația.

Conform primelor informații, alarma a fost transmisă Poliției de Securitate Publică din Portugalia (PSP) printr-un apel telefonic efectuat de un agent, a cărui identitate a fost verificată ulterior de Poliția Judiciară. Nu au fost încă făcute publice rezultatele verificărilor și nici eventualele măsuri luate.

Zborul Wizzair Praga-Roma

În ceea ce privește alerta cu bombă declanșată pentru un zbor Wizzair Praga-Roma, potrivit informațiilor disponibile, semnalarea prezenței unui dispozitiv exploziv la bord a venit în urma unui apel telefonic anonim către turnul de control al aeroportului Fiumicino. Zborul, care ar fi trebuit să sosească în capitală la ora 11, a fost deviat către Veneția, unde a aterizat. Poliția efectuează în prezent operațiuni de verificare.

Poliția din Praga, în Republica Cehă, afirmă că anchetează o serie de amenințări îndreptate împotriva „mai multor aeronave care sosesc și pleacă de pe aeroportul din Praga”. „În colaborare cu aeroportul din Praga, am luat măsurile de securitate necesare, cu un impact minim asupra operațiunilor normale ale aeroportului. Continuăm să investigăm cazul”, a declarat poliția, potrivit The Guardian. Aeroportul informează că ar fi cel puțin opt zboruri către și dinspre Praga afectate de amenințările cu bombă.

 „Amenințările se referă la zboruri care sosesc din Danemarca, Spania și Marea Britanie. În ceea ce privește zborurile de plecare, acestea se referă la zboruri către Olanda, Cipru, România, Italia și Marea Britanie ”, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

Aceste incidente survin în urma valului de alerte false cu bombă care a afectat ieri cel puțin 25 de zboruri în diferite țări europene, provocând devieri, întârzieri, controale extraordinare și, în unele cazuri, intervenția avioanelor militare. Autoritățile din mai multe țări investighează originea amenințărilor și eventualele legături dintre aceste semnalări.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWSRegele Belgiei i-a respins demisia premierului Bart De Wever. Ce se întâmplă mai departe
14:29
Regele Belgiei i-a respins demisia premierului Bart De Wever. Ce se întâmplă mai departe
PROTESTFranța se pregătește iar de proteste. Sindicatele anunță mobilizări masive sâmbătă. Câte persoane au fost arestate și câți polițiști au fost răniți în urma demonstrațiilor uriașe de joi
14:24
Franța se pregătește iar de proteste. Sindicatele anunță mobilizări masive sâmbătă. Câte persoane au fost arestate și câți polițiști au fost răniți în urma demonstrațiilor uriașe de joi
ULTIMA ORĂUrsula von der Leyen vine în România luni, în plină criză la Marea Neagră și cu alerte aeriene în toată Europa, inclusiv în România. Se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu
13:58
Ursula von der Leyen vine în România luni, în plină criză la Marea Neagră și cu alerte aeriene în toată Europa, inclusiv în România. Se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu
FINANCIARTrump dă vina pe democrați pentru prăbușirea acțiunilor de pe Wall Street: „Piața bursieră a suferit una dintre cele mai oribile zile din istorie din cauza rezultatelor alegerilor”
13:45
Trump dă vina pe democrați pentru prăbușirea acțiunilor de pe Wall Street: „Piața bursieră a suferit una dintre cele mai oribile zile din istorie din cauza rezultatelor alegerilor”
NEWS ALERTTragedie în estul Franței. Un autocar plin cu copii a ieșit de pe șosea și s-a izbit violent de un copac. Sunt cel puțin doi morți și 16 răniți. Ministrul Transporturilor se deplasează la fața locului
12:44
Tragedie în estul Franței. Un autocar plin cu copii a ieșit de pe șosea și s-a izbit violent de un copac. Sunt cel puțin doi morți și 16 răniți. Ministrul Transporturilor se deplasează la fața locului
SĂRBĂTOARECrăciunul a început oficial la Londra. Mii de oameni au umplut Regent Street la aprinderea luminilor festive. Londonezii s-au putut bucura și de un spectacol de artificii
12:04
Crăciunul a început oficial la Londra. Mii de oameni au umplut Regent Street la aprinderea luminilor festive. Londonezii s-au putut bucura și de un spectacol de artificii
Mediafax
Un politician numit Chris va fi următorul prim-ministru al Noii Zeelande, indiferent de partidul care va câștiga alegerile
Digi24
Trump a identificat vinovații: alegătorii. „«Tâmpocraţii» au avut o zi mare marţi”
Cancan.ro
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Prosport.ro
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
Adevarul
Ce alocație primesc, de fapt, copiii ucraineni, comparativ cu cei români? De unde vine mitul celor 3.800 de lei care circulă din nou pe rețelele de socializare
Mediafax
SCANDALOS! Lucrătorii unei primării din Suceava au cărat gunoi cu drapelul românesc. Ce spune primarul AUR
Click
Paula Chirilă se căsătorește astăzi cu Dan Giuveliuc! Cununie civilă la Primăria Otopeni, după aproape trei ani de iubire
Digi24
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
Cancan.ro
Cuplul anului în România😮 Aris Eram și Gabriella, împreună⁉️ Dani Oțil a amuțit, Ramona Olaru a crezut că nu aude bine: 'Baby...↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. După 10 ani de căsnicie, antrenorul a fost înșelat cu Radu Niculescu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Sportul în exces ar putea afecta creierul, relevă un studiu
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
FLASH NEWSFosta directoare TVR avertizează asupra unei noi metode de înșelăciune. Ce SMS a primit Doina Gradea și cum a reacționat
14:42
Fosta directoare TVR avertizează asupra unei noi metode de înșelăciune. Ce SMS a primit Doina Gradea și cum a reacționat
GALERIE FOTOVești bune pentru schiori | Domeniul Schiabil Sinaia se dezvoltă: Pârtie pentru începători la Cota 1400, baby-lift la 2000 și două cabane noi
14:08
Vești bune pentru schiori | Domeniul Schiabil Sinaia se dezvoltă: Pârtie pentru începători la Cota 1400, baby-lift la 2000 și două cabane noi
ECONOMIECurs valutar BNR, 6 noiembrie. Dolarul își revine după șocul înfrângerii lui Trump și face un salt spectaculos
13:51
Curs valutar BNR, 6 noiembrie. Dolarul își revine după șocul înfrângerii lui Trump și face un salt spectaculos
SCANDALPrimarul comunei din Suceava unde gunoiul a fost cărat în drapelul României dă vina pe angajații asistați social pe care „i-a îmbrăcat din cap până în picoare”: „Sunt de etnie romă, inconștienți”
13:37
Primarul comunei din Suceava unde gunoiul a fost cărat în drapelul României dă vina pe angajații asistați social pe care „i-a îmbrăcat din cap până în picoare”: „Sunt de etnie romă, inconștienți”
JUSTIȚIEPolițistul care furniza informații grupării Burtea s-a „spart” în anchetă. A recunoscut tot și a fost plasat sub control judiciar. Mario Danciu va fi dus în fața judecătorului pentru arestare
13:36
Polițistul care furniza informații grupării Burtea s-a „spart” în anchetă. A recunoscut tot și a fost plasat sub control judiciar. Mario Danciu va fi dus în fața judecătorului pentru arestare
AGRICULTURĂFermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză din 2027, dar măsura nu este încă sigură. Alexandru Nazare cere o soluție care să nu afecteze bugetul
13:35
Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză din 2027, dar măsura nu este încă sigură. Alexandru Nazare cere o soluție care să nu afecteze bugetul

Cele mai noi

Trimite acest link pe