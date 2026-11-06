Polițistul care furniza informații grupării Burtea s-a „spart” în anchetă. A recunoscut tot și a fost plasat sub control judiciar. Mario Danciu va fi dus în fața judecătorului pentru arestare

Polițistul judiciar din Sectorul 3 al Capitalei ridicat, joi, de anchetatorii DIICOT pentru audieri în dosarul de proxenetism și trafic de persoane în care sunt vizați cântărețul Niculae Danciu și fiul acestuia, Mario Danciu, ar fi recunoscut că transmitea informații din anchete membrilor grupării Burtea, acesta fiind motivul pentru care a fost plasat sub control judiciar de către anchetatori, transmit surse judiciare pentru Gândul.

Concret, acesta a admis acuzațiile anchetatorilor DIICOT la adresa sa, așa cum ele au fost formulate și ar fi dat o declarație completă cui privire la fiecare moment la care ar fi divulgat date și informații membrilor clanului bucureștean.

Nemairepetând astfel risc pentru conservarea probelor în privința sa, anchetatorii ar fi decis că este suficientă plasarea sa sub control judiciar, bărbatul fiind acum obligat la respectarea mai multor măsuri și obligații.

Sondaj Gândul Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres? Nu știu

Nu

Da Vezi rezultate

Loading ...

Mario Danciu și 13 inculpați propuși la arestare

DIICOT rezumă lista măsurilor preventive și a rezultatelor perchezițiilor domiciliare. Astfel, în dosar au fost reținuți 15 inculpați din cele peste 30 de persoane aduse la audieri. Între persoanele reținute se numărară și polițistul judiciar dar și Mario Danciu.

Procurorii arată că în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul București vor ajunge 14 persoane, respectiv Mario Danciu și alte 13 persoane, toate acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și proxenetism (autorat și complicitate), respectiv favorizarea făptuitorului și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

Bolizi, bani și mașini de lux sub sechestru

Pe parcursul perchezițiilor domiciliare efectuate în cursul zilei de ieri, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Buzău, au fost găsite și ridicate sumele de aproximativ 90.000 euro și 44.000 de lei , înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, bijuterii și monede, mai multe arme albe, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra a 6 autoturisme de lux (două SUV-uri, trei limuzine și o mașină supersport).

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a 14 dintre inculpații reținuți.

Cu talpa peste clanul Burtea

DIICOT descinde peste clanul Burtea. Niculae Danciu, cunoscut ca manelistul „Segher” și tatăl lui Mario Danciu, este vizat într-o anchetă privind exploatarea sexuală a unor femei în Germania. Operațiunea include 36 de percheziții în România și alte 20 în Germania. Fiul său este cercetat în dosarul accidentului mortal din 2024, din parcarea Parcului Pantelimon.

Sursele noastre susțin că Mario Danciu s-ar fi implicat total în activitatea de trafic de persoane și proxenetism. Acuzațiile sunt de constituire sau aderare la grup infracțional organizat, trafic de persoane și proxenetism. Liderul grupării anchetate de DIICOT se numește Niculae Danciu, ar fi tatăl lui Mario Danciu, și el de asemenea cantautor de manele.

UPDATE 13.30

Primele persoane percheziționate de anchetatori încep să fie aduse la sediul DIICOT central unde procurorii urmează să le aducă la cunoștință acuzațiile și să le ia declarații.

Până la acest moment au fost aduse de către mascați și ofițerii de la crimă organizată peste zece persoane iar numărul acestora crește pe măsură ce se finalizează perchezițiile domicilare.

Între timp avocatul unora dintre victime a vorbit despre măsura preventivă lejeră stabilită de instanța de judecată în cazul lui Mario Danciu, după accidentul grav de circulație produs în lipsa permisului de conducere.

La DIICOT a fost adus și Mario Danciu, fiul lui Niculae Danciu zis Șegher, cântăreț de manele. Acesta nu a dorit să comenteze situația.

Ce transmite DIICOT

„Astăzi, 5 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, au pus în aplicare 36 de mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Buzău, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism, favorizarea făptuitorului și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice. Simultan, sunt efectuate 21 de percheziții domiciliare în Germania, pe raza orașelor Nürnberg, Hamburg, Freiburg și Stuttgart, precum și în Viena, în incinta unui club. Din probatoriul administrat până în prezent a reieșit faptul că, din luna ianuarie 2020 și până în prezent, sub coordonarea unui suspect în vârstă de 35 de ani, pe raza municipiului București s-a constituit și a acționat o grupare de criminalitate organizată, cu aproximativ 30 de membri, în scopul obținerii unor unor importante sume de bani din exploatarea sexuală a mai multor tinere în diverse țări europene.

Liderul, provenit dintr-o familie care de-a lungul timpului a obținut sume consistente de bani din activități ilicite, a inițiat constituirea grupării de criminalitate organizată specializată în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism pentru mărirea veniturilor obținute facil din activități infracționale. De asemenea, nucleul grupării s-a dezvoltat în baza legăturilor de rudenie existentă între majoritatea membrilor, mulți dintre aceștia având experiență în săvârșirea de infracțiuni și adaptabili la cele care le aduceau un profit financiar. Astfel, suspecții au acționat pentru identificarea și recrutarea victimelor, transportarea acestora în scopul exploatării sexuale pe teritoriul Germaniei, Olandei și Austriei, activarea și promovarea anunțurilor pe site-uri de specialitate, conducerea victimelor la locațiile clienților și cazarea acestora în diferite imobile închiriate în acest scop, precum și pentru obținerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către persoanele vătămate. Până în prezent au fost identificate un număr de aproximativ 30 de victime, care au fost determinate să practice prostituția în beneficiul grupului infracțional organizat. Sumele de bani obținute din exploatarea sexuala a victimelor intrau în posesia membrilor grupării, prin trei modalități distincte: prin transferuri bancare sau sisteme de transfer rapid de numerar, efectuate fie de către persoane de încredere ale suspecților, fie direct de către victime, în momentul revenirii acestora în țară; prin transport direct de numerar, prin intermediul șoferilor sau al altor persoane de încredere; dar și prin colectare directă, când suspecții se deplasau personal în străinătate, atât pentru ridicarea banilor, cât și pentru menținerea controlului asupra activității de exploatare sexuală. Cercetările efectuate au arătat că doar prin intermediul transferurilor monetare, suspecții au obținut și rulat suma de peste 3 milioane euro.

Cu privire la persoanele vătămate s-a reținut că acestea au fost recrutate prin metoda lover boy și ulterior determinate prin șantaj emoțional și violență fizică să practice prostituția. Din actele de urmărire penală a reieșit și faptul că membrii grupării de criminalitate organizată au beneficiat de sprijinul a doi agenți de poliție, unul dintre aceștia oferindu-i informații cu privire la o plângere formulată de către una dintre victime, în timp ce un altul a efectuat demersurile necesare în vederea preluării instrumentării cauzei pentru a exercita controlul asupra desfășurării cercetărilor penale și a tergiversării acestora și, totodată, a divulgat informații, despre care a luat la cunoștință cu ocazia accesării fără vreo justificare de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu a bazelor de date gestionate de către Ministerul Afacerilor Interne, ajutându-i pe membrii grupului infracțional organizat în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor în prezenta cauză penală. Având în vedere caracterul transfrontalier al acțiunilor grupării de criminalitate organizată și pentru documentarea activității infracționale, la inițiativa procurorilor DIICOT, în luna septembrie 2026, autoritățile de aplicare a legii din România și din Germania au semnat, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă – JIT (Joint Investigation Team). Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău, specialiștilor criminaliști din cadrul Institutului Național de Criminalistică și jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și ai Direcției Generale de Jandarmerie a Municipiului București. La activitățile din România participă și reprezentanți ai Europol, precum și ai poliției din Germania, iar la acțiunea desfășurată în afara granițelor țării este prezent și un reprezentat al Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane. Totodată, cauza beneficiază și de suportul oferit de specialiștii Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane. Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmite DIICOT.

Incidentul din Pantelimon

Mario Danciu este acuzat că, în iulie 2024, a lovit doi copii cu mașina, în parcarea Parcului Pantelimon, deși nu avea permis. Un băiat de 9 ani a murit, iar sora sa, de 7 ani, a rămas fără un picior. Procurorii au schimbat încadrarea juridică în omor și tentativă de omor. Anchetatorii susțin că tânărul conducea în timpul unui apel video și inhala protoxid de azot.

În decembrie 2025, Mario Danciu a fost plasat în arest la domiciliu, după ce Tribunalul București a înlocuit arestul preventiv. Decizia a fost contestată de familia victimelor și atacată de procurori.