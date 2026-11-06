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Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză din 2027, dar măsura nu este încă sigură. Alexandru Nazare cere o soluție care să nu afecteze bugetul

Fermierii ar putea cumpăra motorină fără acciză din 2027, dar măsura nu este încă sigură. Alexandru Nazare cere o soluție care să nu afecteze bugetul
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Fermierii români ar putea achiziționa motorină fără acciză direct de la pompă, începând din 2027, potrivit propunerii prezentate de ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu a confirmat însă că facilitatea va fi aplicată și a precizat că este nevoie de un mecanism sustenabil pentru buget și compatibil cu legislația europeană.

Propunerea a fost discutată în cadrul Conferinței Naționale „Agri4Future România – Obiectiv 2035”, organizată de Clubul Fermierilor Români. Florin Barbu a anunțat că Ministerul Agriculturii discută cu Ministerul Finanțelor pentru identificarea unei soluții care să reducă presiunea costurilor cu motorina asupra producătorilor agricoli.

Alexandru Nazare: Orice facilitate trebuie să protejeze echilibrul bugetar

Ministrul Finanțelor a recunoscut că prețul carburanților reprezintă o problemă pentru întreaga economie, inclusiv pentru transportatori și agricultori. El a amintit că Guvernul a redus deja accizele la carburanți, dar a subliniat că o nouă facilitate trebuie să aibă la bază calcule clare și proceduri care să nu afecteze veniturile bugetare.

„Prețul la pompă este o problemă pentru toți românii. Este o problemă pentru întreaga economie națională. Este o problemă pentru transportatori și este o problemă, bineînțeles, și pentru fermieri. Noi nu aveam preconizat la începutul acestui an în buget că vom avea într-un trimestru accize mai mici cu 10% și în alte două trimestre accize mai mici cu 25%. Dar, dat fiind că am înțeles magnitudinea crizei, am creat niște mecanisme prin care am reușit să scădem acciza. Și astăzi avem o scădere de 25% și am avut un efect în buget, în încasările la acciză, din această cauză, dar acest efect nu ne-a dezechilibrat”, a declarat Alexandru Nazare pentru AGRO TV.

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Ministerul Finanțelor așteaptă propunerea concretă de la Agricultură

Alexandru Nazare a transmis că instituția pe care o conduce este deschisă colaborării cu Ministerul Agriculturii, însă nu a oferit un termen pentru introducerea facilității și nici nu a confirmat adoptarea acesteia. Potrivit ministrului, propunerea trebuie transformată într-un mecanism legislativ clar, cu reguli de aplicare și respectarea normelor europene.

„Trebuie să înțelegem că orice mecanism de sprijin trebuie creat în așa fel încât să nu creeze dezechilibre. Și înțelegem pe deplin nevoia fermierilor de a vedea progrese în această zonă. Și știu că domnul ministru al Agriculturii este foarte preocupat și așteptăm propuneri de la dumnealui pe care, cu sprijinul nostru, să le rafinăm și să reușim să venim împreună cu o operaționalizare autentică, reală, pe această zonă”, a precizat ministrul Finanțelor.

Acesta a insistat că autoritățile trebuie să stabilească detaliile tehnice și juridice înainte de aplicarea unei asemenea măsuri.

„Adică trebuie să trecem de la simplul enunț «ajutăm fermierii» la proceduri, la propuneri legislative serioase, temeinice și care să fie și compatibile cu legislația europeană. Trebuie să găsim o bună măsură, sunt convins că prin muncă împreună vom găsi”, a mai declarat Alexandru Nazare.

Ce propune Florin Barbu pentru 2027

Ministrul Agriculturii a anunțat că intenționează să includă facilitatea pentru motorină în demersurile privind prelungirea mecanismului de taxare inversă aplicat în sectorul cerealelor, care expiră la 31 decembrie 2026. Planul său este ca fermierii să poată cumpăra direct de la pompă carburantul necesar lucrărilor agricole, fără TVA și acciză.

Pentru ca propunerea să devină realitate, România trebuie să parcurgă procedurile de notificare la nivel european și să adopte cadrul legislativ necesar. În acest moment, achiziția motorinei fără acciză din 2027 rămâne o propunere, nu o măsură aprobată.

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