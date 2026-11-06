Trump dă vina pe democrați pentru prăbușirea acțiunilor de pe Wall Street: „Piața bursieră a suferit una dintre cele mai oribile zile din istorie din cauza rezultatelor alegerilor”

Bursa de pe Wall Street a deschis pe minus vineri, după ce investitorii americani s-au panicat ca urmare a victoriei democraților în alegerile de la mijlocul mandatului de pe 3 noiembrie. Au scăzut masiv inclusiv acțiunile producătorilor de cipuri ca Nvidia. Companiile din sectorul tehnologic au raportat pierderea a 2 trilioane de dolari din valoarea bursieră. Donald Trump a dat vina pe Partidul Democrat.
Într-o singură zi s-au evaporat 3,2 trilioane de dolari, cât șapte PIB-uri ale României, cele mai grav afectate fiind companiile care produc semiconductorii esențiali infrastructurii inteligenței artificiale.
Donald Trump a dat vina pe democrații care urmează abia în ianuarie 2027 să preia controlul asupra Congresului SUA după câștigarea alegerilor de la mijlocul mandatului. Democrații spun că americanii i-au votat în locul republicanilor pentru că s-au simțit dezamăgiți după ce președintele Trump a declanșat războiul cu Iran care a dus la creșterea costurilor vieții, deși a promis că SUA nu se vor mai implica în alte războaie în campania electorală pentru alegerile din 2024.
„Piața bursieră a suferit una din cele mai teribile zile din istorie din cauza rezultatului alegerilor. Este un lucru trist de privit! Am muncit atât de mult pentru a atinge nivelul nemaivăzut înainte și iată-ne aici. Conturile voastre au scăzut. Amintiți-vă, n-au fost republicanii, ci au fost democrații. Să nu vă fie frică, totuși, că ân curând, într-un mod sau altul, vom deveni mai puternic și mai măreți ca niciodată”, a spus Trump.
Președintele Trump a acuzat că victoria Partidului Democrat și înfrângerea Partidului Republican au cauzat prăbușirea burselor de pe Wall Street.
„Piața bursieră s-a prăbuișit azi din cauza că democrații au avut o zi de marți grozavă – este treist să vezi, nu puteși decât să vă învinovățiți”, a spus președintele, al căruit partid a pierdut controlul inclusiv asupra statului Texas, considerat fief republican după aproape cinci decenii.
„N-AM FOST EU PE BULETIN. DACĂ ERAM, NOI AM FI CÂȘTIGAT”, a spus Trump.
Indicele Nasdaq a scăzut joi cu 5,5% după ce a pierdut 12% față de maximul istoric, iar indicele S&P 500 a coborât cu 4,4%. Dow Jones a scăzut cu 3,4%. Nvidia a înregistrat o scădere de 9,3% a acțiunilor, iar AMD, compania concurentă, a pierdut peste 17% din valoarea bursieră.
Nici companiile celui mai bogat om din lume, Elon Musk, n-au scăpat neatinse. SpaceX și Tesla au pierdut 10% pe durata tranzacționării. Bitcoin a înregistrat o scădere de 5%, după ce investitorii s-au retras din activele considerate riscante. Scăderi foarte puternice au fost raportate și în sectorul semiconductorilor din Coreea de Sud și Japonia.
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