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Trump dă vina pe democrați pentru prăbușirea acțiunilor de pe Wall Street: „Piața bursieră a suferit una dintre cele mai oribile zile din istorie din cauza rezultatelor alegerilor”

Trump dă vina pe democrați pentru prăbușirea acțiunilor de pe Wall Street: „Piața bursieră a suferit una dintre cele mai oribile zile din istorie din cauza rezultatelor alegerilor”
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Bursa de pe Wall Street a deschis pe minus vineri, după ce investitorii americani s-au panicat ca urmare a victoriei democraților în alegerile de la mijlocul mandatului de pe 3 noiembrie. Au scăzut masiv inclusiv acțiunile producătorilor de cipuri ca Nvidia. Companiile din sectorul tehnologic au raportat pierderea a 2 trilioane de dolari din valoarea bursieră. Donald Trump a dat vina pe Partidul Democrat. 

Într-o singură zi s-au evaporat 3,2 trilioane de dolari, cât șapte PIB-uri ale României, cele mai grav afectate fiind companiile care produc semiconductorii esențiali infrastructurii inteligenței artificiale.

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Trump: „Una din cele mai oribile zile din istorie”

Donald Trump a dat vina pe democrații care urmează abia în ianuarie 2027 să preia controlul asupra Congresului SUA după câștigarea alegerilor de la mijlocul mandatului. Democrații spun că americanii i-au votat în locul republicanilor pentru că s-au simțit dezamăgiți după ce președintele Trump a declanșat războiul cu Iran care a dus la creșterea costurilor vieții, deși a promis că SUA nu se vor mai implica în alte războaie în campania electorală pentru alegerile din 2024.

„Piața bursieră a suferit una din cele mai teribile zile din istorie din cauza rezultatului alegerilor. Este un lucru trist de privit! Am muncit atât de mult pentru a atinge nivelul nemaivăzut înainte și iată-ne aici. Conturile voastre au scăzut. Amintiți-vă, n-au fost republicanii, ci au fost democrații. Să nu vă fie frică, totuși, că ân curând, într-un mod sau altul, vom deveni mai puternic și mai măreți ca niciodată”, a spus Trump.

Președintele Trump a acuzat că victoria Partidului Democrat și înfrângerea Partidului Republican au cauzat prăbușirea burselor de pe Wall Street.

„Piața bursieră s-a prăbuișit azi din cauza că democrații au avut o zi de marți grozavă – este treist să vezi,  nu puteși decât să vă învinovățiți”, a spus președintele, al căruit partid a pierdut controlul inclusiv asupra statului Texas, considerat fief republican după aproape cinci decenii.

„N-AM FOST EU PE BULETIN. DACĂ ERAM, NOI AM FI CÂȘTIGAT”, a spus Trump.

Context: Despre „Joia Neagră”

Indicele Nasdaq a scăzut joi cu 5,5% după ce a pierdut 12% față de maximul istoric, iar indicele S&P 500 a coborât cu 4,4%. Dow Jones a scăzut cu 3,4%.  Nvidia a înregistrat o scădere de 9,3% a acțiunilor, iar AMD, compania concurentă, a pierdut peste 17% din valoarea bursieră.

Nici companiile celui mai bogat om din lume, Elon Musk, n-au scăpat neatinse. SpaceX și Tesla au pierdut 10% pe durata tranzacționării.  Bitcoin a înregistrat o scădere de 5%, după ce investitorii s-au retras din activele considerate riscante.  Scăderi foarte puternice au fost raportate și în sectorul semiconductorilor din Coreea de Sud și Japonia.

Sursa Foto: Shutterstock

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