(P) CJ Ilfov te invită în weekend să plantezi copaci în Pădurea Pustnicu din Pantelimon

Consiliul Judeţean Ilfov invită doritorii la prima acțiune de plantare din această toamnă, sâmbătă, 15 noiembrie, Pădurea Pustnicu din Pantelimon. Vor fi plantaţi 5.000 de puieți de stejar pe o suprafață de 1,5 hectare.

Acţiunea va fi demarată începând ora 10:00, în Pădurea Pustnicu.

Proiectul este susținut de Consiliul Județean Ilfov, Direcția Silvică Ilfov, Asociația ,,Creștem România Împreună” și Ocolul Silvic Brănești, în cadrul inițiativei naționale ,,Plantează în România”, anunţă cei de la CJ Ilfov.

