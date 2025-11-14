Prima pagină » Diverse » (P) Consiliul Judeţean Ilfov investeşte în extinderea şcolilor din Cernica

(P) Consiliul Judeţean Ilfov investeşte în extinderea şcolilor din Cernica

Ioana Zafira
14 nov. 2025, 09:00, Diverse
(P) Consiliul Judeţean Ilfov investeşte în extinderea şcolilor din Cernica

Două proiecte de infrastructură educaţională vor fi finanţate de Consiliul Judeţean Ilfov, pentru două sate din comuna Cernica: Tânganu şi Căldăraru. 

Se construieşte un corp nou de clădire pentru Școala Gimnazială Nr. 2 Tânganu, iar grădinița din Căldăraru va fi una modernă, complet echipată.

Ambele proiecte în valoare de aproape 30 de milioane de lei sunt cofinanțate din fonduri europene, prin Regio – Programul Regional București-Ilfov 2021–2027.

Este vorba despre finanţare din bani europeni, iar termenul de finalizare este până la finalul lui 2027.

,,Am semnat contractele de finanțare pentru extinderea școlii din Cernica, în satul Tânganu, unde vor învăța 96 de elevi și pentru construirea de la zero a unui grădinițe moderne, în satul Căldăraru, pentru alți 50 de preșcolari”, spune preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma.

