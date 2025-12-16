(P) CJ Olt, ALRO și ASCAR, parteneri la Gala Excelenței în Artă

Palatul Copiilor „Adrian Băran” din Slatina a găzduit ediția a III-a a Galei Excelenței în Artă, o ediție dedicată teatrului. Evenimentul a fost organizată de Consiliul Județean , cu sprijinul Companiei Alro și al Asociației pentru Sprijinirea Copiilor Artişti din România, și a reunit copii și tineri pasionați de teatru și de artele spectacolului.

Cea de-a treia ediție a Galei Excelenței în Artă – Ediția Teatru 2025 a adus pe aceeași scenă zeci de copii și tineri talentați din județul Olt, într-un eveniment organizat de Consiliul Județean, cu ajutorul companiei Alro și al Asociației pentru Sprijinirea Copiilor Artişti din România (ASCAR), transmite Olt TV.

Pe parcursul galei, participanți din Slatina și din întreg județul au urcat pe scenă cu reprezentații care au emoționat spectatorii prezenți.

Organizatorii au subliniat importanța menținerii și dezvoltării acestui eveniment cultural dedicat copiilor și tinerilor talentați, care contribuie la stimularea creativității și la promovarea artei. La final, toți participanții au primit diplome, iar câștigătorii ediției au fost recompensați cu premii speciale.

