Prima pagină » Diverse » (P) CJ Olt, ALRO și ASCAR, parteneri la Gala Excelenței în Artă

(P) CJ Olt, ALRO și ASCAR, parteneri la Gala Excelenței în Artă

16 dec. 2025, 13:42, Diverse
(P) CJ Olt, ALRO și ASCAR, parteneri la Gala Excelenței în Artă

Palatul Copiilor „Adrian Băran” din Slatina a găzduit ediția a III-a a Galei Excelenței în Artă, o ediție dedicată teatrului. Evenimentul a fost organizată de Consiliul Județean , cu sprijinul Companiei Alro și al Asociației pentru Sprijinirea Copiilor Artişti din România, și a reunit copii și tineri pasionați de teatru și de artele spectacolului.

Cea de-a treia ediție a Galei Excelenței în Artă – Ediția Teatru 2025 a adus pe aceeași scenă zeci de copii și tineri talentați din județul Olt, într-un eveniment organizat de Consiliul Județean, cu ajutorul companiei Alro și al Asociației pentru Sprijinirea Copiilor Artişti din România (ASCAR), transmite Olt TV.

Pe parcursul galei, participanți din Slatina și din întreg județul au urcat pe scenă cu reprezentații care au emoționat spectatorii prezenți.

Organizatorii au subliniat importanța menținerii și dezvoltării acestui eveniment cultural dedicat copiilor și tinerilor talentați, care contribuie la stimularea creativității și la promovarea artei. La final, toți participanții au primit diplome, iar câștigătorii ediției au fost recompensați cu premii speciale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Laboratorul de Anatomie Patologică a fost dotat cu 23 de echipamente de aproape 6 milioane de lei

(P) Consiliul Judeţean Olt: „Am aprobat proiectul ‹O copilărie fără bariere pentru copiii cu dizabilități din Balș›”

Recomandarea video

Mediafax
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Cancan.ro
Fenomen meteo extrem de periculos în București, de Crăciun. Meteorologii Accuweather avertizează populația să evite deplasările
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei
Mediafax
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Cancan.ro
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
Știința explică: de ce „noaptea este un sfetnic bun”?
EXTERNE După ce a pornit un război împotriva drogurilor, Donald Trump declară fentanilul drept „armă de distrugere în masă”
13:32
După ce a pornit un război împotriva drogurilor, Donald Trump declară fentanilul drept „armă de distrugere în masă”
Misterele din ancheta privind decesul Rodicăi Stănoiu. Posibila existență a unui grup organizat să prăduiască averile femeilor singure și bogate!
13:19
Misterele din ancheta privind decesul Rodicăi Stănoiu. Posibila existență a unui grup organizat să prăduiască averile femeilor singure și bogate!
IMAGINI INCREDIBILE O replică de 24 de metri a Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit în timpul unei furtuni
13:10
O replică de 24 de metri a Statuii Libertății din Brazilia s-a prăbușit în timpul unei furtuni
FLASH NEWS Coaliția, în impas. Schimbă votul PSD împotriva Dianei Buzoianu dinamica în Guvern? Miercuri, coaliția discută mișcarea social-democraților
13:09
Coaliția, în impas. Schimbă votul PSD împotriva Dianei Buzoianu dinamica în Guvern? Miercuri, coaliția discută mișcarea social-democraților

Cele mai noi